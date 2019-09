Anabela Atijas o razvodu: Danima sam se osećala kao da mi je neko umro

Da je razvod bolno i teško iskustvo čak i kada bivši supružnici nakon rastanka ostanu u korektnim prijateljskim odnosima dokazuje i Anabela Atijas, koja je stavila tačku na brak dug sedam godina. Njen, sada već bivši, suprug Andrej posle svega ima samo lepe reči za nju, a pevačica priznaje da je između njih veza neraskidiva, ali i da joj nije bilo lako.

– Ovo je prvi put ovako da govorim. Postoji neka neraskidiva nit između nas dvoje i uvek će postojati, iako ćemo i jedno i drugo da krenemo dalje, a on je već krenuo… Ja moram da priznam da sam danima bila kao da mi je neko umro. Nijedan me muškarac nije osvajao tako kao on – rekla je Anabela kroz suze u emisiji “Magazin IN”