Anabela Atijas o neverstvima bivšeg supruga: Varao me je sa najboljim drugaricama

Pevačica Anabela Atijas progovorila je o preljubama svog bivšeg supruga Gagija Đoganija od kojeg se razvela pre deset godina.

Naime, Anabela je gostujući u emisiji ”Magazin In” okirala sve u studiju detaljima neverstva bivšeg muža, densera Gagija Đoganija.

– Ja stvarno moram da se ogradim da sam sada po tom pitanju najbezbrižnija u životu. Nisam hvatala muškarce u prevari, već su dolazile informacije do mene. Ne bi verovala kakve su mi drugarice, skoro pa sestre bile te devojke koje su mi to učinile. Ja ne znam šta je to. Šta god da je bilo u pitanju, nije bilo potrebe za tim jer sam se i ja divila njima, to su bile baš ostvarene žene i voljene i lepe. Ja im nikada nisam rekla da to znam zato što sam uvek krivila mog supruga tadašnjeg. Nikada im nisam zamerila, našla sam način da se distanciram. Možda se jedna prepozna, ali čisto sumnjam. Čak mi on tu može biti jasan, ali šta je sa njima? To su bile žene koje su dolazile kod mene kući, jele, pile, spavale i ja sam se družila s njima. To je dupla bol – otkrila je Anabela u ”Magazinu In”, pa priznala koliko je patila zbog neverstva bivšeg supruga.

– Saznavala sam te stvari od ljudi iz naše branše koje nikada nisu zloupotrebile te informacije jer je njima bilo podjednako bolno kao i meni. Ja sam to proverila. Taj što je brljao, nije znao da brlja kako treba. Baš sam patila i bolelo me je. Samo sam želela da mi neko kaže koji je razlog – rekla je pevačica.