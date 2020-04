Ana Vintur: Moj sin je lekar, jako je bolestan i nalazi se u samoizolaciji

Ana Vintur obratila se javnosti putem svog Instagram profila gde je sa čitavim svetom podelila informaciju da je njen sin oboleo od koronavirusa i da se nalazi u samoizolaciji

Jedno od najpoznatijih lica u svetu mode, glavna urednica magazina “Vogue” Ana Vintur u velikom je strahu od kako je pandemija koronavirusa počela da se širi svetom.

Amerika je trenutno jedno od najvećih žarišta, pa vesti o broju žrtava iz Njujorka svakodnevno stižu sve gore i gore.

Ana Vintur odlučila je da se čitavom svetu, a pre svega svojim prijateljima i pratiocima na društevnoj mreži Instagram, obrati rečima podrške.

Ona je otkrila i da je njen sin, koji je inače lekar u jednoj od bolnica na Menhetnu trenutno zaražen koronavirusom.

– U ovim teškim trenucima, kada se svi borimo protiv ove opake bolesti najgore je svakako onima koji su u prvim redovima. To su pre svega lekari, medicinske sestre… Moj sin je lekar. On je sada veoma bolestan. Nalazi se kod kuće u samoizolaciji. Ali čim siptomi prođu i bude mu bolje, on će se vratiti na svoj posao u bonicu da nastavi da pomaže drugima – navela je Ana u videu i dodala:

– Veoma sam ponosna na njega. I na sve doktore i medicinsko osoblje koje se uporno bori protiv opake bolesti. Veoma sam im zahvalna što čine sve što mogu da zaustave širenje virusa i spasu živote.

Ana Vintur – Mnogi dizjaneri neće preživeti pandemiju

Urednica magazina “Vogue” dotakla se i situacija u modnom svetu, a njene reči nisu bile nimalo ohrabrujuće.

Ona je istakla da je pandemija zatvorila sve radnje, kao i da se brojni dijaneri suočavaju sa nesvakidašnjom situacijom.

– Mnogi američki dizajneri i biznismeni boje se da neće preživeti pandemiju – naglasila je Ana.

Ona je navela i da je sa svojim timom započela kampanju prikupljanja donacija za ugrožene.

Ana Vintur – Imperija vredna više od sto milijardi dolara

Ana Vintur poznata je po svom ledenom stavu, tamnim naočarima, bogatom krznu i visokim štiklama. Njena reč ima težinu i veoma se poštuje u svetu mode.

Sagradila je imperiju koja vredi više od sto milijardi dolara. Smatra se najmoćnijom ženom u svetu mode i svi je se pomalo plaše, pre svega zbog njenog iskrenog i surovog stava.

Ovaj stav nasledila je od svog oca, koji je bio poznat kao Hladni Čarli. On je bio urednik poznatih novina – London Evening Standard, a ćerka je odlučila da krene njegovim stopama i da bude još bolja u tom poslu.

Ana je napustila školu, pa je upisala kurs za modu. I od toga je odustala, jer je mislila da zna bolje.

– Modu ili znaš ili ne znaš – uvek je isticala.

Često je imala nesuglasice na šefovima, bila je tvrdoglava i činila je sve samo da izgura svoje ideje na videlo. Davne 1988. godine Ana je postala urednica magazina “Vogue”.