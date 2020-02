Ana Stanić odlučila da progovori o navodnom razvodu: Ne bih želela da bilo čije dete to doživi

Ana Stanić duboko je razočarana pisanjem pojedinih medija da se razvela od svog supruga Momčila Lavrnića, a javnosti se obratila veoma iskrenim saopštenjem

Ana Stanić našla se na naslovnim stranama pojedinih domaćih medija i to zbog toga što se navodno razvela od bivšeg košarkaša i biznismena Momčila Lavrnića.

Poznati par, kako se pisalo, već godinu dana nije u braku i ne živi na istoj adresi.

Ana i Momčilo venčali su se tajno 2010. godine na Fruškoj gori, a godinu dana kasnije dobili su sina. Njih je upoznala zajednička prijateljica, nekadašnja manekenka Marija Tarlać. Nakon završetka sportske karijere, Momčilo se posvetio preduzetništvu i suvlasnik je lanca prodavnica obuće.

Ana i Momčilo, navodno su i ranije imali poteškoća i trzavica u braku, koje su uspešno uspeli da prevaziđu, ali ovog puta kraj je bio definitivan.

Ana Stanić – Laž je da sam se razvela!

Revoltirana i razočarana da se jedna takva neistina plasira u javnosti, Ana je odlučila da se putem svog Instagrama obrati svim medijima, a pre svega svojoj publici.

Pevačica je iskreno i bez dlake na jeziku napisala:

– Dragi novinari, da li vam je palo na pamet da proverite knjigu venčanih, kao i moje i mesto prebivališta mog muža, pre nego što ste napisali da smo razvedeni već godinu dana?! Ili ste slepo verovali “izvoru”? Sada je ovo sa pravne tačke čista i laka situacija. Gruba je laž da smo moj muž i ja ravedeni i da ne živimo zajedno. Ja niti sam ikad komentarisala, niti tužila medije kada objave trač o meni. Ali sada imam dete i ono može da pročita ili čuje u školi da su mu mama i tata razvedeni već godinu dana, a nisu. Ne bih volela da bilo čije dete to doživi. Napravila sam izuzetak i prokomentarisala svoj privatni život jer su netačni članci o meni uzeli maha. Ali kao i pre, ne mislim da sam dužna da polažem račune o svom privatnom životu.

Ana Stanić – posvećena i brižna majka

Svesna da su joj sreća i osmeh sina Vuka najvažniji, Ana se zbog njega i odlučila da po prvi put demantuje neistine koje se o njoj danima pišu.

Pevačica je nadavno u inervjuu za “Hello!” istakla da svaki slobodan momenat kada ne radi provodi sa svojim naslednikom.

– Ja sam majka i posvećena sam detetu i kad radim i kad ne radim. Trudim se da mu priuštim boravak u prirodi, filmske i muzičke sadržaje za koje mislim da će mu značiti. S druge strane, druženja su moja hrana za dušu. Imam divne prijatelje sa kojima uživam u vremenu ispunjenom smehom i ćaskanjem.

Ana Stanić: Umem puno toga da prećutim, ali još mi se dešava da krajnje iskreno kažem šta mislim

Ana je iskreno priznala i zbog koje svoje osobine je u životu najviše imala muka.

– Oduvek me je krasila direktnost u komunikaciji. Umem puno toga da prećutim, ali još mi se dešava da krajnje iskreno kažem šta mislim. Prijatelji mi često sugerišu da to ne radim jer ponekad, čak i kad mi to nije namera, zvučim kao da sam “potkačila” sagovornika. Ne želim da gušim tu osobinu, niti da budem “u rukavicama”. Volim da se našalim na svoj račun, pa i da čujem konstruktivnu kritiku. Drago mi je što među prijateljima i saradnicima imam ljude koji rezonuju na sličan način – rekla je Ana za “Hello!”.