Ana Mihajlovski i Vuk Kostić raskinuli?

Ana Mihajlovski i Vuk Kostić navodno su raskinuli, barem na neko vreme, a evo šta je bio razlog da donesu takvu odluku

Jedan od trenutno najtraženijih parova domaće scene, Ana Mihajlovski i Vuk Kostić, već neko vreme su razdvojeni zbog situacije u zemlji, pa su odlučili da vezu stave na pauzu, piše “Vip Svet.”

– Vuk i Ana se već dve nedelje uopšte nisu videli. Redovno se čuju, ali su rešili da naprave malu pauzu. Otkako je proglašeno vanredno stanje, oni su odlučili da se svako posveti svojoj porodici, a da vezu trenutno stave na stend-baj. Vuk je veoma privržen majci. Naročito zato što nakon očeve smrti brine o njoj. Budući da je starija populacija najugroženija, on ne želi da svojom neopreznošću ugrozi majku – ispričao je izvor blizak paru i dodao:

– Zato je odlučio da bude u izolaciji. Da se ne kreće po gradu, pa čak i da se ne viđa sa Anom. Sa druge strane, ona ima troje dece, dve ćerkice i sina, pa ni njoj nije do izlazaka, osim što mora do prodavnice ili apoteke. Nije to ništa čudno. Oni su odgovorni ljudi, imaju svest o ozbiljnosti stanja u kom se nalazimo i bezbednost porodica su stavili ispred svojih želja.

Pročitajte i: Ljubav sa Anom potpuno promenila Vuka, a jednim je posebno očaran

Ana Mihajlovski i Vuk Kostić – Da li je zaista kraj?

Ana Mihajlovski i Vuk Kostić ovog meseca obeležili bi šest meseci veze.

– Njih dvoje su se baš našli i odlično se razumeju. Naravno, nije im lako. Žele da budu jedno sa drugim, ali su na pauzi do daljnjeg. Inače, u aprilu je trebalo da proslave pola godine veze, pa će verovatno sa zakašnjenjem napraviti žurku za sve prijatelje. Oni su stalno na vezi. Vuk je pravi džentlmen. Stalno pokazuje Ani koliko mu je stalo do nje, a sada gleda da joj stalno priređuje neka iznenađenja. Svakog dana je zasmejava preko video-poziva. Ma, svaka im čast. Ovim su pokazali koliko zapravo brinu jedno o drugom i koliko su odgovorni ljudi – istakao je izvor na kraju.

Pročitajte i: Ana Mihajlovski i Vuk Kostić na simpatičan način demantovali raskid

Jedan od najlepših parova na javnoj sceni, Ana i Vuk, viđaju se od početka oktobra. A upoznali su se preko zajedničkih prijatelja.

Na početku je sve delovalo kao prijateljstvo, međutim dopali su se jedno drugom i shvatili da među njima vlada neka čudna hemija. Zato su veoma brzo i uplovili u vezu.

Ana Mihajlovski i Vuk Kostić prvi put zajedno u javnosti

Zaljubljeni i srećni, rame uz rame, Ana i Vuk sredinom februara, po prvi put, pojavili su se zajedno na jednom javnom događaju. U pitanju je bila premijera drugog dela filma “Južni vetar”, čime su potvrdili da ljubav cveta.

Ana i Vuk čitavo veče nisu se odvajali jedno od drugog. A voditeljka je oduševljeno novinarima priznala koliko uživa u svemu što njen parter radi.

– Došla sam da podržim Vuka jer sam veliki fan filma i da ispratim šta se ovde dešava – kao i uvek duhovito je rekla Mihajlovska.