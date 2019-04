Ana Kokić: Veliki planovi nakon razvoda

Nakon razvoda od vaterpoliste Nikole Rađena, pevačica Ana Kokić odlučila je da se posveti kako ćerkama Tei i Nini, tako i karijeri. Kako saznaje “Scena”, ona je u renoviranje kuće u kojoj živi sa ćerkama uložila pozamašnu sumu, dok će samo na četiri pesme koje planira da izbaci do kraja godine pući oko sedamdeset hiljada evra.

– Nakon razvoda od Rađena, Ana je uzela život u svoje ruke i odlučila da se u potpunosti posveti ćerkama i karijeri. Iza nje je težak period, ne samo kada govorimo o trenutku kada su odlučili da se razvedu, već i pre toga dok su postajali svesni da među njima stvari ne štimaju. U tom periodu ona je radila, ali su je problemi pritiskali. Zato je sada okrenula novi list. Ana uveliko sprema četiri nove pesme koje će objaviti do kraja godine, a u njih će uložiti pravo malo bogatstvo – kaže naš izvor blizak Kokićevoj i dodaje:

– Svaka pesma koštala ju je oko osam hiljada evra, dok će je spotovi za koje već zna scenario koštati nešto više od osam hiljada evra po singlu. Samo na taj kompletno audio-vizuelni efekat će dati oko 70.000 evra, a to je novac za koji je mogla da kupi stan. To dovoljno govori o tome koliko je ozbiljno pristupila nastavku karijere jer je bila zahtevna i kada su numere i kada su spotovi u pitanju. U startu je rekla saradnicima da ne žali novac, ali da želi da joj se svaka pesma u potpunosti dopadne, dok je u pisanju scenarija za ekranizaciju i sama učestvovala. Htela je nešto potpuno drugačije.

Sa druge strane, kako saznajemo, Ana renovira porodičnu kuću u kojoj živi sa ćerkama.

– Ana se pre tri godine sa naslednicama preselila iz stana koji su ona i Nikola kupili u devojačku kuću. Otada planira da renovira pojedine prostorije kako bi naslednicama obezbedila odvojene sobe. Zato je još početkom godine razgovarala sa izvođačima radova i dizajnerima kako bi našli rešenje i bukvalno prepakovali njen dosadašnji životni prostor. Radovi treba da počnu ovih dana, ali je Ana odlučila da renovira mnogo više od prvobitne zamisli. Kako i kod svakoga kada odluči da nešto radi u enterijeru ona je s vremenom dodavala po još nekoliko stavki, menjala prvobitne ideje, zbog čega će to renoviranje potrajati. Koliko će novca morati da izdvoji za to ne znam, ali sam siguran da je to mnogo veća suma od one koju je dobila u predračunu. Upravo zato što je posle toga odlučila još neke stvari da uradi u kući – kaže izvor, koga smo pitali kako je sada Ana posle razvoda i da li se vidi da pati:

– Ana nije osoba na kojoj možete tako lako videti tugu. Mislim da je taj brak davno prebolela, ne priča o prošlosti, samo o planovima. Primetno je bolje raspoložena i puna entuzijazma. Maksimalno se posvetila Tei i Nini, koje su sada velike. Svi se raduju renoviranju kuće jer su zajedno učestvovali u i izboru ideja kako će izgledati nove prostorije.

Ana će, između ostalog, uskoro publiku obradovati i novom pesmom “Ona prava ja”, čije stihove je otkrila, a za koje mnogi misle da su autobiografski. Ipak, pevačica nije želela da govori o sumi koju je uložila.

– Zaista je degutantno da pričam o ciframa, nikada to u životu nisam radila pa neću ni sada. Svi znamo da kada želite da pesme zvuče dobro, a spot bude drugačiji od onoga što se trenutno nudi na tržištu, morate to i da platite. Želela sam upravo nešto tako i bila sam spremna da platim. Koliko, nije važno sve dok ponosno stojim iza toga.