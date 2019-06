Ana Ivanović: Sinu sam počela da čitam knjige čim se rodio

Ana Ivanović koja je ponovo u drugom stanju sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom, kao nacionalna ambasadorka UNICEF-a u Srbiji govorila je na temu roditeljstva. Ona je na početku intervjua objasnila kako se ona spremala za dolazak prvog naslednika.

– Mislim da je važno da se pripremimo za ulogu roditelja, jer svako ima svoje izazove. Meni su puno pomogle informacije od Unicefa i iz ostalih knjiga. Ipak dobiješ iz njih neko osnovno znanje jer je prvih nekoliko nedelja sa malom bebom, pogotovo prvim detetom, jako teško pogotovo za majku – rekla je Ana i dodala da joj je prvi kontakt sa sinom bio i te kako važan:

– Insistirala sam na tom prvom kontaktu da bude koža na kožu i da beba bude u mom naručju čim sam se porodila. Mislim da je to od velike važnosti za bebu, da oseti i kožu i otkucaje srca majke i bude odmah kod mene u naručju. To joj daje sigurnost, a ipak je veliki šok za njih to rođenje. Tako da taj prvi kontakt ostavlja važan utisak kod beba i za njihov dalji razvoj.

Od kada se porodila Ana je vrlo podređena svom sinu i trudi se da mu ispuni sve želje. Prema njenom mišljenju, jako je bitno da decu pustimo da sami razvijaju svoju kreativnost i budu slobodni, a ne da im roditelji nameću njihove stavove.

– Jako se puno igram sa Lukom i pokušavam da ga inspirišem i navedem da sam dođe do svojih iskustava i zamisli. Od samog početka sam mu dosta pričala i puštala muziku, iako se misli da deca to ne razumeju. Od rođenja je taj naš kontakt postojao i to sam nastavila da radim i vidim da mu to prija. Mislim da je važno da deci damo mogućnost da istraže ono što njih zanima, a ne da im namećemo svoje ciljeve ili predrasude. Svako dete u određenom periodu razvija ono što je njemu lepo i prikladno za njegov uzrast i roditelji u tome treba da ih inspirišu – navodi bivša teniserka i objašnjava da obožava da čita zajedno sa mezimcem:

– Luki čitam knjige od samog pocetka. Sa dve – tri nedelje sam već počela da mu čitam i stvarno voli knjige i voli da se igra sa njima. Svaki put kad se probudi prvi kontakt mu je sa knjigom da se malo razbudi i onda kreće akcija – objasnila je Ana.