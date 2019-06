Ana Divac: I Isus je doživeo izdaju, a kamoli ja koja sam i samu sebe izdala mnogo puta

Tokom tri decenije braka, koji je prvog dana jula 1989. godine počeo zavetom „u dobru i zlu“, Snežana i Vlade Divac prošli su mnogo toga. Na zajedničkom životnom putu susreli su se sa brojnim iskušenjima, ali su iz svake bitke izašli jači. Uporište su izgradili u porodici, sinovima Luki i Matiji i ćerki Petri bezuslovna su podrška i prijatelji, a autoritet uspostavljaju na najbolji mogući način – ličnim primerom. Ovog maja tradicionalno su obeležili i godišnjicu rada Fondacije “Divac”, preko koje su mnogim ljudima pomogli da dobiju priliku za bolji i srećniji život.

Sa lepšom polovinom bračnog para Divac razgovarali smo o humanom radu, ali i o profesionalnim i privatnim uspesima, izazovima i željama. Na početku intervjua Snežana se osvrnula na vest da je njen suprug, jedan od najboljih srpskih i jugoslovenskih košarkaša svih vremena, danas generalni menadžer kluba „Sakramento kings“, ušao u košarkašku „Kuću slavnih“.

– U prvom trenutku nisam shvatila veličinu tog priznanja, kao i činjenicu da, i pored zasluga, može da se desi da jedan takav sportista ne uđe u „Kuću slavnih“. Međutim, dok sam gledala Vladin intervju na američkoj televiziji “ESPN” primetila sam da se raduje kao dvanaestogodišnji dečak koji nije ni sanjao da će završiti među najboljima na svetu. Tek tada sam razumela značaj nagrade.

U jednom intervjuu Vlade je izjavio da bez vaše podrške ne bi mogao da se ostvari ni u profesionalnom, ni i u porodičnom životu. Osećate li da ste zaslužni za njegove uspehe?

– To je veoma lepo od njega. Mogu da prisvojim zasluge za porodicu, za Fondaciju, za njegov napredak na ličnom nivou, ali za košarku i profesionalne uspehe zaista ne bih mogla. Šta god da radi, Vlade daje sto odsto sebe i uz to je nesebičan, što je u tom sportu izuzetno važno. On je rođen sa talentom, bio bi uspešan i da se nikada nismo sreli.

Kako je biti supruga jednog od najvećih sportskih asova, ne samo u Srbiji već i u svetu?

– Nemam drugog bračnog iskustva, pa nisam sigurna da mogu najbolje da odgovorim na ovo pitanje, ali iz iskustva mojih drugarica koje su udate za ljude drugih zanimanja, iz naših razgovora, i kada ih hvalimo i kada se na njih žalimo, zaključujem da nema velike razlike između mog i ostalih brakova. Profesija ne čini čoveka.

U kakvom sećanju vam je ostalo venčanje?

– Uzbuđenje, strah, pomešane emocije. Tek sada vidim koliko smo bili mladi.

Svedoci smo vremena u kome se brakovi raspadaju poput kule od karata, a vaš već tri decenije odoleva iskušenjima. Zvuči kao istinski poduhvat.

– Nema recepta. Svako ima svoj put i svoju sudbinu. Nama se desilo da veza opstane trideset godina. Mogu samo da kažem da se ni u vreme najvećeg nerazumevanja nismo vređali i da smo jedno drugo podržavali “i u dobru i u zlu”. Ali i Vlade i ja to nosimo u sebi, takvi smo i u odnosu prema porodici, prijateljima, zemlji… Nije tragično da se ljudi razvedu kada im u braku više ne ide, kada im se putevi razdvoje, ali mi je žao kada prestanu da budu roditelji i svoj loš odnos reflektuju na decu. Još strašnije je kada to rade javno, ne misleći o posledicama.

Ko je od vas dvoje oštriji u raspravama, a ko prvi popušta?

– Vlade ne zna da se svađa. Ja se, kao većina žena, setim i šta je bilo pre trideset godina. Održim monolog i onda pijemo kafu. Mada, postala sam bolja, monolozi su mi sve kraći, na njegovu sreću. (smeh)

