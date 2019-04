An Mari Ćuričič nakon smrti ćerke: Kako posle te tragedije čovek da nastavi život? (video)

Novinarka An Mari Ćuričič, čija je ćerka Marija pre pet meseci oduzela je sebi život, smogla je snage da progovori o veoma bolnoj temi kako bi društvo više obratilo pažnju na mentalno zdravlje naše dece i nas samih.

– Kako posle te tragedije čovek da nastavi život? Pre svega, nastavlja da slavi život bilo da su naši najdraži tu ili nisu. Da slavi život i nih do kojih im je stalo i da pokuša da pomogne onima kojima je pomoć potrebna. Ne smemo da zaboravimo da živimo u društvu u kojem se o emocijama ne govori, posobne o negativnim emocijama. Nije problem da kažete da vas boli glava, ali malo je verovatno da će vam neko reći da ste lenji, da se dohvatite lopate i da radite i da će vas tako proći glava. Niko nas ne uči kako da prepoznamo vlastite emocije. Sramota je reći da niste ok, jer će vam ljudi odmah staviti neku etiketu – rekla je An Mari.

– Danas je pet meseci otkako je naša ćerka Marija oduzela sebi život u 25 godini iako je imala ne samo podršku nego i ljubav i razumevanje i porodice i uže i šire, iako u našoj porodici nije to bila tabu tema. Ne smeju se generalizovati stvari, da je svaki slučaj priča za sebe i ne smemo olako da etiketiramo – rekla je majka tragično nastradale manekenke u Jutru sa Jovanom i Srđanom.

– Suština je da treba da naučimo da prepoznamo i da govorimo o emocijama kakve god one bile, to je tema o kojoj treba razgovarati u vrtiću – rekla je An Mari.