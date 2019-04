Amber Herd otkrila uznemirujuće detalje iz braka sa Džonijem Depom: Mislila sam da ću umreti

Amber Herd do detalja je opisala šta je preživela u braku sa Džonijem Depom.

Amber se razvela od Džonija i tada ga optužila za nasilje u porodici. Glumac joj je isplatio jednokratnu sumu od sedam miliona dolara koju je dala u humanitarne svrhe, ali je uslov bio da više ne priča o njihovom odnosu. Amber je krajem prošle godine napisala članak u kojem je ponovila svoje tvrdnje, zbog čega je sada Džoni tuži i zahteva 50 miliona dolara odštete.

Počeli su da se zabavljaju 2012, i Amber kaže da su nevolje počele godinu dana kasnije.

-Preterivao je sa pićem i drogom, i često se nije sećao šta je radio dok je bio pod njihovim dejstvom. Volela sam ga i verovala u njegova obećanja da će potražiti pomoć, ali grdno sam se prevarila, rekla je Amber.

U maju 2014, napio se na privatnom letu i počeo da je tuče.

-Šutirao me je u leđa, bacao me na pod i na kraju pao u nesvest od pića. Kada smo izašli iz aviona, njegov asistent mi je rekao da je Džoni ‘povređeni mali dečak’ i da je na meni da ga podržim. Venčali smo se nekoliko meseci kasnije. Već 2015, tri dana se drogirao, kada sam prigovorila, rekao mi je da mi nikada nije obećao da neće uzimati ekstazi, a zatim me šamarao. Bacio me je na sto za ping pong, koji se polomio pod mojom težinom. Davio me je i pretio da će me ubiti. Sam se posekao i krvlju pisao po zidu. Na kraju je završio u bolnici, ispričala je Amber i dodala da je pokušao da je ubije kada je pušten kući.

-Bili smo u stanu u Los Anđelesu, zgrabio me je za kosu i počeo da me davi. Urlao mi je u lice da će me ubiti i lupao mi šamare. Bacio me je na krevet i počeo da me tuče pesnicom. Mislila sam da ću umreti i da on ujutru neće ni znati da me je ubio.

Odlučila je da ode 2016, kada ju je Džoni gađao, i pogodio, mobilnim telefonom u lice. Zbog toga je, kaže, snosila velike posledice.

-Odmah su mi javili da više ne igram u filmu koji je trebalo da snimam. Ljudi koje ni ne poznajem su mi pretili smrću. Menjala sam broj telefona svakih nedelju dana zbog silnih pretnji. Ljudi kažu da sam ja napadala Džonija, to nije tačno. Uvek je on napadao mene, a ja sam postupala u samoodbrani – rekla je ona.