Aleksandra Prijović: Prvih dana Filip je više od mene vodio računa o bebi

Pevačica Aleksandra Prijović nedavno je postala mama dečaka Aleksandra. Mlada pevačica ističe da se u ulozi majke snašla odlično i da joj veliku podršku pruža njen izabranik Filip, ali je otkrila i na koga njen sin liči.



-Mislim da sam se snašla odlično, iako sam puno razmišljala o tome kako ću se snaći. On mi najviše pomaže, mi smo 24 sata zajedno i sa bebom. U početku je on bio više budan, jer je hteo da odmaram i da ležim. Prvih 10-15 dana je on više presvlačio bebu i hranio i čuvao ga. Carski rez je bio u pitanju i morala sam da ležim, da odmaram. Beba više liči na Filipa za sada -rekla je Aleksandra u emisiji “Premijera” i dodala kada planiraju drugu bebu:

-Ne treba da bude velika pauza u svakom slučaju, ali to će za nas biti veliki blagoslov kada god da se desi, nećemo žuriti nigde – ispričala je Prijovićka.