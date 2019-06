Aleksa Jelić u novom spotu sa Tanjom Bošković i Vanesom Šokčić! (video)

Aleksa Jelić, pop muzičar i baletski umetnik, posle duže pauze objavio je novi album pod nazivom „Metamorfoza“ u izdanju PGPa. Kompozicije i aranžmane je uradio Đorđe Nejković, tekstove potpisuje Boban Janković ,a za produkciju je zadužen Srđan Babović.

Album je u neprevaziđenim disko ritmovima, uz par balada, među kojima je i pesma posvećena nedavno preminulom psu Roku. Spektar vrhunskih muzičara je doprineo da Metamorfoza ima ovakav zvuk, produkciju, lični pecat.

– Prolazimo razne transformacije…kad uđemo u pubertet, kad dobijemo posao, kad se venčamo, dobijemo decu…to su lepe transformacije…tad se menja hemija u glavi te počinjemo drugačije da mislimo…to su sve transformacije Ali ova oko 40-te je životna.Treba se sagledati iz više uglova, a za to je neophodno osluškivati i pustiti se kada se ukaže prilika.. biti avanturista i učiti iz dešavanja. Život nas natera ili sami shvatite da vam je vreme za sledeći korak… najgore je odupirati se promenama, čvrsto stezati stare obrasce. Prepustio sam se tim tananim unutrašnjim promenama koje već imaju odjek u mom dnevnom životu, familijarnom, poslovnom, umetničkom. Album Metamorfoza predstavlja mene. I dalje pevam, igram i zabavljam sebe i druge, to mi je zadatak u ovom životu. Iako deluje isto ili bar slično, slušajući pesme ćete primetiti veliku razliku Alekse pre 10 god i danas. To je trans – forma, ili metamorfoza. Nakon godina rada mogu odahnuti i mirne glave pustiti pesme u etar – izjavio je zadovoljni Aleksa i dodao:

– Kako živimo u vremenu kada se muzika više gleda nego što se sluša neophodno je bilo i snimiti video spot. Za prvi singl je izabrana pesma koja otvara album „Trube sviraju“. Uz odličnu kameru Stevana Vejina, sjajnu režiju Miloša Popovića kao i odličnu glumu Tanje Bošković, Vanese Šokčić i Trubače Kristijana Trajkovića, pesma je dobila svoju video priču. I to priču u kojoj se svako može naći. Evo trenutno, sa moje leve strane buše asfalt, sa desne lupaju i grade neki krov, a na sve to komšijski psi ne prestaju da laju. Šta bi sada dao da mi ispod prozora Trube Sviraju, makar i ceo dan – završava nasmejani Aleksa.

Nadamo se da ćete zaplesati, uživajte