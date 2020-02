Aki Rahimovski postao tata po treći put

Aki Rahimovski, frontmen grupe “Parni valjak”, i njegova izabranica Barbara postali su roditelji devojčice, kojoj su dali ime Antonija

Pevač Aki Rahimovski (64) postao je otac po treći put. Frontmen grupe “Parni valjak” je sa svojom 27 mlađom devojkom Barbarom dobio devojčicu još pre tri meseca, pišu hrvatski mediji.

Par je svoju vezu držao daleko od očiju javnosti.

Kako navodi “RTL Exkluziv“, Aki se nedavno preselio kod svoje izabranice u Sloveniju.

Kako ekipa emisije nije u svom domu zatekla novopečene roditelje, lepe vesti potvrdila je Barbarina mama.

– Sve je odlično. Devojčica se zove Antonija. Zadovoljna sam s Akijem – rekla je novinarima presrećna baka Rozalija.

Aki Rahimovski – Treća sreća

Aki Rahimovski se oduvek trudio da svoj privatni život drži u strogoj tajnosti.

Zna se da se do sada ženio dva puta, a da li će ovo biti treća sreća, tj da li će ponovo stati na ludi kamen još uvek se ne zna.

– Ljubav je uvek zastupljena kod mene i ljubav je jaka, ona je izvor svega, svih naših pesama, ljubavi nikada dosta – kaže Aki.

Iz prvog braka, frontmen grupe “Parni valjak” ima sina Kristijana (38), koji se kao slavni otac bavi muzikom.

Akija su pratile priče da je bio u lošim odnosima sa sinom, ali je on to demantovao.

– Nikada nisam bio u lošim odnosima sa sinom, nema tu priče, to su smislili zbog priče. Moj sin je sada završio album, kreće u promociju i savetovao sam mu da veruje u ono što radi. Želim mu svu sreću – rekao je pevač prošle godine za “Blic”.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели IN magazin (@inmagazinnovatv) дана 19. Јул 2019. у 1:55 PDT

Ovo je potvrdio i Kristijan, poznatiji kao Kiki Rahimovski.

– Nas dvojica imamo klasičan odnos otac – sin. Malo on mene ljuti, malo ja njega. Mi smo izrazito, izrazito emotivna bića. I moj otac i ja često reagujemo kao mala deca ali, drago mi je da smo takvi jer znam da se barem ne lažemo. Imaš ljude koji te savršeno grle i smeju ti se, ali ti isto tako jako zabijaju nož u leđa . Taj odnos nemamo, ali da imamo odnos da se nas dvojica “ninamo nanamo”, baš i nemamo – iskreno priznaje pevač i Akijev sin.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Elmag Radio (@elmagradio) дана 17. Јан 2019. у 11:17 PST

U drugom braku, u kojem je bio sa Ingrid, pevač ima ćerku Dinu. Zanimljivo je da i pored toga što je ovaj brak trajao skoro četiri decenije, Aki se sa suprugom nikada nije pojavio u javnosti. Zato, malo ko zna i kako ona izgleda.

– Privatno je privatno. Jednostavno, nikad nisam dao na to i gotovo. Moja supruga nije tražila da se eksponira uz mene. I zaista, svaki put kada se pojavimo na nekom događaju, fotografi znaju da ona ne želi da se slika, i ne slikaju nas. Često se desilo da u novinama izađe slika mene sa drugom ženom, a ona mi kaže: “Otkad sam ja to postala plava?”. Novac nije bitan. Najvažnija je porodica. Ja kada uzmem moje unuke shvatim šta je najvažnije na svetu. Nisu to novci, to je porodica – rekao je svojevremeno poznati pevač.

