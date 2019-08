Aca Lukas o ljubavi: Daj bože da traje 100 godina, ali posle sunca uvek dođe kiša

Pevač Aca Lukas ne skriva koliko je zaljubljen u svoju devojku Jovanu Doroški od koje se ne odvaja. Kad god joj to obaveze dozvole ona ga prati na nastupima, a nedavno su proveli pet dana na italijanskom ostrvu Kapri. Popularni folker otkriva koliko se lepo oseća pored svoje izabranice.

– Nisam jurio da nađem ljubav da bih izgledao veselo i srećno. Ja sam bio veseo i srećan i kad nisam imao ljubav. Daj bože da to traje 100 godina da to bude lepo, ali neće, uvek posle sunca dođe kiša – rekao je Lukas u emisiji ”Ekskluzivno” i dodao:



– Šta da pričam o novoj ljubavi, lepo nam je, slažemo se i to je to i dokle se budemo slagali, biće super. Tako je bilo i ranije, slagali smo se donekle, pa se više nismo slagali, i to prođe, zaboravi se, ostane neka lepa uspomena. Sve je to život – rekao je folker mislivši na ljubav sa bivšom ženom Sonjom Vuksanović.