U čemu je tajna lepote fatalnih Italijanki: Ne zalaze u salone, a izgledaju kao milion dolara

U čemu je tajna famoznih Italijanki? Ne opterećuju se visokim standardima lepote i terorom mladosti, beže od noža, ne zalaze baš često u kozmetičke salone… Pa, kako im onda polazi za rukom da uvek izgledaju kao milion dolara ?

– Šta znači biti lep? To je i harmonija, i prirodnost, i senzualnost, i iskustvo, i ženstvenost. Postajemo lepi tek kada svoju lepotu shvatimo kako treba – kaže Monika Beluči, večni seks-simbol i, po mnogima, najlepša žena današnjice. Ni sama ne zna koliko puta je u protekle dve decenije ponela tu titulu, a rekord je oborila i kada je u pedesetoj godini postala “Bond devojka”. Poput njenih sunarodnica, filmska diva raskošnih oblina priznaje da obožava hranu i da se ne smara brojanjem kalorija kad sedne za sto, a ne plaši se ni bora koje su sve vidljivije. Vreme prolazi, hteli mi to ili ne. No, Italijanke imaju neke posebne načine da ga zaustave, makar na licu. Tajna je, pre svega, u pozitivnom pogledu na život, a ako se on uklopi sa kvalitetnim bjuti-proizvodima i “procedurama” kojih se strogo pridržavaju, nema greške.

SJAJ U KOSI: T ajna famoznih Italijanki

Duga, gusta, po mogućstvu tamna kosa – to je vizit-karta dama sa područja Mediterana. I kada je prirodno zdrava i blistava, treba joj dodati malo ulja. Model i glumica Eliza Senaui najčešće koristi proizvode kozmetičkog brenda za negu kose “MoroccanOil” na bazi arganovog ulja, jer se ono najbrže apsorbuje. Istog su mišljenja i njene koleginice Bjanka Balti, koja koristi balzam i šampon “Brilliant Brunette”, kao i Marijakarla Boskono, veliki poklonik brendova “Kerastase” i “Leonor Greyl”. Pridržavaju se i jednog važnog pravila – da se što ređe koristi fen za kosu, jer suvo sušenje oštećuje vlasi. Pustite kosu da se osuši prirodnim putem, fenu pribegavajte samo ako žurite.

LICE OD PORCELANA: Tajna famoznih Italijanki

A šta kaže još jedna vamp-dama sa Apenina, legendarna Ornela Muti?

– Lako je korigovati nedostatke na licu estetskim zahvatima, ali treba da budete zadovoljne i bez pomoći hirurga–

Najvažnije je da se koža dobro odmori, kaže, i zato joj priuštite što više sati kvalitetnog sna. Ornela je verne saveznike pronašla u nekim japanskim preparatima. Ni njena koleginica Izabela Roselini nije pristalica plastičnih operacija. Godinama je zaštitno lice brenda “Lancome”, a za dame koje su prevalile šezdesetu preporučuje kremu za negu predela oko očiju “Renergie Multi-Glow”. I Bjanka Balti vodi računa o tom osetljivom delu lica. Ona koristi hidratantnu kremu čiji je SPF 50, uz redovan piling i penu za čišćenje lica.

Vitorija Čereti takođe ističe da lice mora, pre svega, da bude temeljno očišćeno i hidrirano, oslobođeno i trunke šminke.

– Umivam se ujutru i uveče, koristim hidratantne kreme, a povremeno i maske za lice –



I Vitorija i Marijakarla prednost daju maski “Black for Light by Givenchy”, koja, tvrde poznate manekenke, uklanja tragove umora i koži vraća sjaj i svežinu.

„BELLA“ FIGURA: Tajna famoznih Italijanki

– Dijeta? Šalite se? Ja sam Italijanka, ne mogu da živim bez pice i paste! Kada zbog uloge moram da se oslobodim viška kilograma, jednostavno smanjim porcije, ali trudim se da jedem češće i da pijem više vode – otkriva Monika tajnu savršene figure, mada bi, prema današnjim standardima lepote, možda bila proglašena i gojaznom. Ona uživa u dobroj hrani i mrsko joj je vežbanje. Izuzetak su plivanje i joga. Ovu veštinu upražnjava i Bjanka Balti, dok je Ornela poverenje poklonila setu vežbi iz plivanja, gimnastike i tai-čija, objedinjenih u sve popularnijem programu “girotonik”. Ovaj trening poboljšava fleksibilnost tela, održava ravnotežu, povećava pokretljivost zglobova i smanjuje opterećenje kičme, što je veoma važno ako ste u zrelijem životnom dobu. Eliza Senaui i Vitorija Čereti drže se starog dobrog džoginga.