Tri koraka do savršene podloge za nanošenje make-upa

Bez obzira na to da li vaš make up stil podrazumeva laganu ili jaču šminku, koža lica zahteva pripremu, na kojoj insistiraju i svi profesionalni šminkeri

Koža lica je najviše izložena mnogim spoljašnjim uticajima, i brigu o njoj treba shvatiti ozbiljno, pogotovo kada znamo da skoro svakodnevno na nju nanosimo šminku. Tih dodatnih nekoliko minuta bi trebalo da nađemo za naše lice, jer time održavamo zdravlje kože i usporavamo proces starenja. Uključite naredne korake u svoju rutinu i vaše lice će biti spremno za svaki make up izazov.

Prva i najvažnija stvar – lice mora da bude potpuno čisto pre šminkanja. Tehnologija nam je dala sjajno rešenje u vidu četkice za lice LUNA play plus, švedskog brenda FOREO. U pitanju je četkica sa patentiranim T-Sonic pulsacijama, za ultra nežno i efikasno čišćenje koje kožu čini mekšom i sjajnijom već posle prve upotrebe. Napravljena je od 100 odsto medicinskog hipoalergijskog silikona koji za razliku od običnog ne predstavlja pogodnu bazu za taloženje bakterija i nečistoća, čime se drugi uređaji i četkice za čišćenje lica baš i ne mogu pohvaliti. Ova četkica se koristi minut ujutru i minut uveče, i za to vreme uklanja 99,5 odsto nečistoća, masnoća, ostatka šminke i mrtvih ćelija, i vraća koži prirodnu jedrinu i blistavost. LUNA play plus je tokom marta snižena 35 odsto u svim dm drogerijama, i idealan je momenat da je uvrstite u svoju beauty rutinu.

Drugi korak je onaj koji mnogi preskaču – toniranje. LUNA play plus je idealan partner bilo kom toniku koji koristite, jer posle minuta čišćenja ovom četkicom koža bolje apsorbuje vaša omiljena sredstva, tako da ćete imati najbolji efekat. Važno je da lice bude hidrirano, jer ga tako štitite od supstanci u šminci koje opterećuju kožu. Poželjno je da tupferom natopljenim tonikom prelazite blagim pokretima od unutrašnjeg ka spoljašnjem delu lica. Posebno obratite pažnju na predeo oko očiju – taj deo kože je tanji, osetljiviji i sklon borama, a blagim kružnim pokretima u tom predelu smanjujete šanse za njihov nastanak.

Kvalitetna kozmetika je nešto što svojoj koži ne bi trebalo da uskratite, a podjednako je važno da ta kozmetika bude ona koja odgovara vašem tipu kože. Važno je kružnim pokretima prstiju naneste i kremu, a preporučljivo je da bude sa zaštitnim faktorom. Veliku uslugu svom licu ćete učiniti i ako pre pudera nanesete prajmer kao podlogu, na kompletno lice, uključujući i kapke koji će „nositi” senku ili ajlajner.

Ovih nekoliko jednostavnih koraka sasvim su dovoljni da pripremite kožu za šminku, jer na kraju – pripremu ne treba shvatati kao zaseban proces, već je učiniti prirodnim delom vaše dnevne rutine.