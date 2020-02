Probudite svoje ćelije: Najbolji tretmani za blage bore i suvu kožu bez sjaja

Sudeći po rečima jednog od vodećih svetskih estetskih hirurga, doktorke Majoni Guneratni, 2020. biće u znaku lica, tačnije njegovog oblikovanja i zatezanja. Navodi da je čak 87 odsto nepravilnosti i oštećenja na koži koja se javljanju s godinama posledica izlaganja suncu, i to onih tokom prvih 16 godina života. Ćelije počinju da se gase i ne funkcionišu na pravi način. Prvi vidljivi tragovi su depigmentacija, blage bore, bleda i suva koža bez sjaja. Da bi oživela, neophodna je “šok terapija”, kratki i efektni tretmani koji će ponovo probuditi uspavane ćelije. U nastavku donosimo nekoliko predloga.

PODMLAĐIVANJE KOŽE VRATA

Vrat je najteži za postizanje rezultata i istovremeno prvo mesto gde se znakovi starenja jasno vide.

– Koža vrata je tanka, u njoj se nalazi vrlo malo masnog tkiva, što je čini podložnijom brzom starenju ćelija – objašnjava doktor Dejvid Džek, tvorac “Morphila”, koji kombinuje dva tretmana: “Morpheus8” i “Profhilo”. Prvi podrazumeva korišćenje uređaja sa mikroiglama širine četiri milimetra, kroz koje se u kožu direktno propuštaju radio-talasi, koji u dubljim slojevima regenerišu ćelije i “bustuju” nivo kolagena i elastina. Tretman upotpunjuju injekcije hijaluronske kiseline “Profhilo”. Većini pacijenata dovoljan je jedan tretman mesečno, dva do tri meseca zaredom, uz “Profhilo” injekcije koje se daju dve nedelje posle prvog i isto toliko nakon drugog tretmana.

NIVO BOLA: Nije najprijatnije iskustvo, pa je za one osetljivije lokalna anestezija pravi izbor.

OPORAVAK: Blago crvenilo i tačkice na mestima uboda povlače se ubrzo posle tretmana.

EFEKAT: Tri do pet godina.

OBLIKOVANJE TELA

U jednoj od vodećih klinika u Londonu neinvazivne metode oblikovanja tela prethodne godine zabeležile su rast od čak 60 odsto. Oni su se opredelili za kombinaciju “CoolSculptinga”, odnosno kriolipolize, koja podrazumeva intenzivno hlađenje masnog tkiva, i “Emsculpt” metode i radio-talasa za smanjenje obima, zatezanje kože i postizanje što boljeg tonusa. Kriolipoliza uklanja višak masnih naslaga, dok je “Emsculpt” zadužen za tonus mišića skrivenih ispod njih. Kada se na to dodaju radio-frekvencije, postiže se “zlatni standard”, jer one daju završni “glanc” procesu koji dovodi do potpune transformacije tela. Posle zamrzavanja masnih ćelija kriolipolizom, telo ih kroz proces razgradnje eliminiše iz organizma. “Emsculpt” podrazumeva upotrebu elekromagnetnih talasa visokog intenziteta, koji stimulišu više od 20.000 kontrakcija mišića u trideset minuta, što u kratkom roku dovodi do njihovog učvršćivanja i zatezanja. Radio-talasi pomažu da se “poprave” ćelije kolagena, obnavljajući kožu i dajući joj snažnu strukturu, kako bi bila otpornija, vitalnija i zdravija.

NIVO BOLA: Izuzetno nizak. U trenutku kada se aparat za kriolipolizu odvoji od kože oseti se određeni pritisak u mišićima, a posle tretmana radio-talasima moguća je blaga upala mišića.

OPORAVAK: Između dve kriolipolize neophodno je da prođe najmanje nedelju dana.

EFEKAT: Kriolipoliza je trajan proces. Efekat “Emsculpta” i radio-talasa izuzetno je dugotrajan, naročito u kombinaciji sa zdravim načinom života.