Kim Kardašijan skinula šminku i pokazala kako izgleda njena koža prekrivena psorijazom (foto)

Kim Kardašijan (38) pre nekoliko dana suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, a o svemu tome pričala je u svom šouu “Keeping Up With The Kardashians”. O čemu je reč pogledajte OVDE.

Međutim, iako svima nama deluje kako lepa Kim nema nikakvih problema sa svojim tenom, kosom, noktima… istina je malo drugačija.

Mada o njenoj lepoti brine čitav tim ljudi, neke probleme nemoguće je tako lako rešiti čak iako imate novca kao Kardašijanovi.

Tako je Kim sa svojim partiocima podelila fotografiju, na kojoj se vidi da ona već dugo ima problem sa psorijazom, koju je nasledila od majke Kris Džener.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели AMICUS Fundacja (@psoriasis_amicus) дана 20. Сеп 2019. у 11:41 PDT

Ona je priznala da je sa psorijazom počela da se bori kada je imala 25 godina, a kao i svaka osoba koja se susrela sa tom bolešću ima bolje i gore trenutke.

– Početkom godine situacija je bila jako loša. Psorijaza je prekrila skoro čitavo moje lice, ali i telo – priznala je Kim i dodala:

– Naučila sam da živim sa tim i ne koristim nikakve kreme i medicinska sredstva, jednostavno se nosim sa tim. Ponekad taj deo kože prekrijem, a uglavnom i ne. Više mi psorijaza ne predstavlja nikakav problem.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели E P O P S (@epops1) дана 20. Сеп 2019. у 11:32 PDT

Njene fotografije načisto su zapalile Instagram, a njen cilj je ostvaren – da pomogne svima onima koji se bore sa ovom bolešću kako bi u što kraćem roku prihvatili sebe onakvima kakvi jesu.