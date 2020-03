GIVEAWAY: Jednoj čitateljki poklanjamo frizuru u salonu Ambo Ars!

Kada žene nešto žele da promene na sebi, najpre se odluče za promenu frizure ili boje kose. I novo godišnje doba, a na vratima nam je ono najlepše- proleće, donosi nam želju da kosu makar “osvežimo”.

Ipak, često ne znamo šta najbolje odgovara našem obliku licu, koji su trendovi za predstojeću sezonu, a koje trikove frizeri čuvaju ljubomorno samo za sebe..

Tim povodom smo razgovarali sa jednim od najpozantijih beogradskih frizera Aleksandrom Markovićem ” Ambo Arsom”, koji je tokom svoje višedecenijske frizerske karijere brinuo o izgledu većine domaćih poznatih ličnosti, odnosno, kako sam kaže, za negu i izgled svoje kose poverenje mu je ukazalo čak 90% poznatih.

– Sarađivao sam sa većinom poznatih ličnosti u Srbiji, otprilike sa 90 odsto njih, i mogu da kažem da je Marija Šerifović najzahvalnija za saradnju. Ona već godinama nosi kratku kosu, tako da sa njom nikada nisam imao problem. Već godinama brinem da kosa novinarke i književnice Vesne Radusinović bude negovana i bujna – rekao je Aleksandar za naš portal i istakao da će se ovog proleća nositi sve dužine kose, ali da on prvenstveno vodi računa o tome šta klijentu pristaje uz oblik lica ali i karakter.

–Ovog proleća će se nositi sve dužine kose i šiške u raznim varijantama – prvenstveno mekša varijanta šiški, tanjene i one koje idu na stranu. Što se boja tiče i dalje je aktuelno senčenje – za mlađe dame preporučujem senčenje jakim “crazy color” bojama. U obzir dolaze sve boje: plava, žuta, narandžasta… Ipak, moram da naglasim da ja nikada slepo ne pratim modu, već se vodim time šta je ono što mušteriji pristaje, uz ličnost i oblik glave, kvalitet kose. Mora da se vidi šta kilijent može da iznese – kaže čuveni Ambo Ars, koji nema problem da vas odbije ako u salon dođete sa fotografijom frizure poznate ličnosti i kažete da želite da izgledate baš tako, a on smatra da vam to jednostavno ne pristaje.

Trik za volumen

– Sušite kosu tako što ćete spusti glavu na dole, ka podu,a kosu prebacite preko. Da biste postigli volumen sušite je od korena prema vrhu – otkrio je Ambo Ars kako da dođete do željenog volumena.

– Ja sam poznat po tome da umem da odbijem mušteriju kako joj ne bih uradio ono što ne valja, što joj ne stoji. U poslu se prihvatam samo onog iza čega mogu da stanem svojim imenom – kaže ovaj majstor svog zanata koji damama predlaže da biraju frizure koje im dobro stoje.

–Moderno je ono što određenoj osobi lepo stoji, ako osoba ima široku glavu sigurno neće nositi kratku kosu, već neku da joj ublaži crte lice. Po mom mišljenu, dobra je ona frizura koje je lako nosiva – da možete i sami da je namestite kod kuće i da izgledate sjajno –