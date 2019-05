Gde naneti parfem da potraje ceo dan?

Kada govorimo o beauty rutini, možemo se složiti kako je nanošenje parfema definitivno jedan od najčešćih rituala. Lep i postojan miris je ono čemu svi težimo, ali jeste li se ponekad našli u situaciji da je parfem, bez obzira na to što se radi o kvalitetnom proizvodu jednostavno prestao da deluje nakon vrlo kratkog vremena?

Parfemi su proizvod koji jednostavno obožavamo i u našoj kolekciji želimo da imamo bezbroj mirisnih bočica. Ono što je bitno prilikom izbora parfema je činjenica da miris mora pristajati vašoj ličnosti i stilu odevanja jer u protivnom potpuni utisak koji se nanošenjem parfema postiže, neće doći do izražaja onako kako želimo. Jedna od najčešćih grešaka koju gotovo svi činimo prilikom nanošenja parfema je to što jednom kada pošpricamo proizvod trljamo zglobove ili vrat, ali to je potpuno pogrešno jer parfemu treba dopustiti da se sam upije u kožu. Takođe, mesto na kojem čuvate parfem takođe može uticati na njegovu postojanost; parfemi ne vole sunce niti topla mesta, pa svakako izbegavajte da ga držite na jednom takvom.

Nadalje, što se tiče mesta na koje se parfem nanosi, postoji četiri dela tela gde će se miris najduže zadržati te ravnomjerno rasporediti. Prvo mjesto je, naravno, vrat. Na bočnu stranu potrebno je pošpricati malo proizvoda te pustiti da se parfem sam upije. Nakon vrata parfem nanesite na iza ušiju u vrlo maloj količini kako bi se miris preslikao i na kosu za koju isto volimo da ljupko miriše. Sledeći deo tela je pregib kod lakta za koji beauty znalci kažu da je mnogo bolji od nanošenja na zglobove, a u skladu s tim mestom, takođe preporučuju i nanošenje mirisa iza kolena. Iako vam se neka od navedenih mesta mogu činiti neobičnim, ipak im treba dati šansu, zato ih prilikom sledećeg nanošenja mirisa svakako nemojte zanemariti, a mi smo sigurni da ćete biti pozitivno iznenađeni.