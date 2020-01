Da li će naučnici uspeti da spreče da kosa sedi?

I žene i muškarci sa godinama muku muče sa jednim istim problemom – kosa sedi! Nauka otkriva i kako se sedenje kose može sprečiti

Možete li da zamislite da je nauka otišla toliko daleko da će se uskoro sprečiti da nam kosa sedi?!

Deluje nevrovatno, ali naučnici tvrde da su možda otkrili zašto stres utiče na promenu boje kose. Oni su uspeli da dosegnu i mogući način kako da se ovo spreči, a da to ne znači odlazak u parfimeriju i kupovina boje za kosu.

Testovi koji su provedeni na miševima pokazali su da su matične ćelije koje kontrolišu boju kože i dlake oštećene usled stresa. Tamnoputi miševi postali su potpuno beli u roku od nekoliko nedelja tokom kojih su bili izloženi bolu piše BBC.

Istraživači iz Sjedinjenih Američkih Država i Brazila objasnili su da je ovaj iskorak vredan dalje pažnje kako bi se potencijalno razvio lek koji sprečava kosu da posedi tokom godina.

Muškarci i žene mogu početi da sede bilo kada. Neki več u tridesetim godinama, mada to najčešće zavisi od genetike, piše Index.hr.

Iako je menjanje boje kose uglavnom posledica starenja, stres takođe može igrati ulogu. Naučnicima do sada nije bilo tačno jasno kako stres deluje na kosu.

Kako stres deluje na boju kosu?

Istraživači sa Univerziteta u Sao Paulu i Harvardu, koji stoje iza ove studije objavljene i u časopisu “Nature“, veruju da su ovi učinci povezani s matičnim ćelijama melanocita. Ove ćelije proizvode melanin i one su odgovorne za boju kose i kože. Dok su obavljali eksperimente na miševima, došli su do dokaza da to zaista jest tako.

– Sada zasigurno znamo da je stres odgovoran za ovu specifičnu promenu boje kose, kao i na koji način – rekao je profesor Ja Ci Hsu, autor istraživanja s Harvarda.

Kosa sedi – Šteta je trajna

Bol je kod miševa pokrenula oslobađanje adrenalina i kortizola, ubrzavajući njihova srca i stvarajući povišen krvni pritisak, utičući tako na nervni sistem i pojavu akutnog stresa. Ovaj proces je potom ubrzao potrošnju matičnih ćelija koje su proizvodile melanin u folikulama kose.

– Očekivao sam da je stres loš za telo, ali štetni uticaj koji smo otkrili nadmašio je naša očekivanja. Nakon samo nekoliko dana, sve matične ćelije koje regenerišu pigment su izgubljene. Jednom kada nestane, pigment se više ne možete vratiti, oštećenje je trajno – ukazao je profesor Hsu.

Kosa sedi – Koje je rešenje?

U drugom eksperimentu, istraživači su otkrili da mogu blokirati promene dajući miševima antihipertenzive. Oni, naime, regulišu visok krvni pritisak. Upoređujući gene miševa koji su bili u bolu s genima onih koji nisu, mogli su identifikovati protein koji učestvuje u oštećenju matičnih stanica usled stresa. Kada je ovaj CDK protein potisnut, sprečena je i promena boje njihovog krzna.

Ovo naučnicima ostavlja prostora da pokušaju da razviju CDK lek koji odgađa pojavu sedih vlasi.

– Ova otkrića do kojih smo došli testirajući miševe samo su početak dugog procesa koji će na kraju dovesti do rešenja za ljude. Ovo nije lek za kosu koja je već posedela. Sada imamo i jasniju ideju kako stres može uticati na mnoge druge delove tela – zaključio je profesor, prenosi BBC.