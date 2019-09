Bruk Šilds ćerkama nije dovoljno lepa, traže od nje da učini nešto suludo

Bruk Šilds (54) svojom lepotom i modnim uspehom pleni od kako se kao dvanaestogodinja devojčica pojavila u javnosti.

Ali, slavna glumica i model, koji je tokom karijere krasio brojne naslovne strane svetskih magazina, ovih dana priznala je da ju se izjava njenih ćerki načisto dotukla.

Naime, Bruk je gostujući u jednom američkom šou programu priznala da su joj ćerke Rovan (16) i Grier (13) rekle da je došlo vreme da malo “poradi na svom licu”.

– Moje devojke su mi dobacile da moram nešto da učinim sa svojim licem, nešto radikalnije – rekla je Bruk i “ljutito” dodala:

– Nisam mogla da verujem, mislila sam, pa ja sam ikona, do vraga!

Iako su nene vršnjakinje već naveliko eksperimentirale s plastičnim operacijama kako bi zadržale mladoliki izgled, glumica toj metodi odoleva iz jednog jedinog razloga – straha od noža.

– Znate što je posebno smešno? Nikad nisam mislila o tome i bilo mi je čudno kad sam shvatila koliko ljudi je opsednuto obrvama i to im je vrlo važno. Jako mi je zaglupljujuće kad je neko opsednut nekim delom tela, mislim da uvek treba gledati širu sliku – rekla je Bruk koja je oduvek bila prepoznatljiva po svojim gustim debelim obrvama uprkos tome što one u to vreme nisu bile popularne.