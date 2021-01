Glumica Anja Mandić još uvek se nije potpuno oporavila od smrti svog supruga Milorada Mandića Mande, a njen jedini pokretač da nastavi da se bori kroz život je njihov sin Andrija.

Iako su mnoga deca poznatih roditelja pod budnim okom javnosti, sin Anje Mandić već sada zna da ne želi takvu vrstu pažnje.

– Moj sin je u tim godinama, pa mi je rekao pre neki dan da ne želi da javno pričam o njemu i da bi voleo da ima svoju privatnost. I ja sam ga čula i poslušala. Mislim da je decu važno uvažiti i podržati. Svakako podizanje deteta je odgovornost za svakog roditelja na planeti, ne samo za mene. Imam samo želju da bude zdrav i dobar čovek. Čime god da odluči da se bavi. Neke stvari će birati sam i učiti šta je za njega odgovornost. Ja ću uvek stajati iza, da mu budem vetar u leđa. Moj put sam ja birala i zahvalana sam mojim roditeljima na tome – ispričaja je Anja za “Blic”.

Glumica je nekoliko puta isticala da sa Andrijom gradi odnos pun poverenja, a jednom prilikom ispričala je i kako se on nosi sa gubitkom koji mu je obeležio život.

– Jako je važno imati sa detetom otvoren odnos. Kao što dete ne treba da laže svog roditelja, tako i obrnuto. Bitno je da kažete detetu i kada nismo dobro. Mi nismo nadljudi i superljudi. Imamo prava da nešto i ne znamo. Imamo prava i da se ne snađemo. Mislim da je to ono što njima daje sigurnost sutra kada se sretnu sa stvarima koje su im neobjašnjive da mogu da kažu sebi, OK ne razumem, ali idemo polako. Uvek mi je bilo važno da sa sinom budem otvorena. Tako je bilo i u ovoj situaciji. On je pre svega jedno svesno dete i mi vrlo otvoreno pričamo o stvarima i prosto to je naša realnost – govori glumica, koja je svesna da su njen sin i ona sada sve jedno drugom.

Ipak, sin Anje Mandić ima i dva brata i sestru, koji su Mandina deca iz prvog braka i koji sa njim saosećaju, razumeju ga i predstavljaju mu veliku podršku.