Život Rodžera Federera obeležila je velika tragedija, a slavni teniser i posle mnogo godina sa suzama u očima prića o svemu. Naime, pre tačno 18 godina dogodila se tragedija koja je zauvek obeležila život slavnog tenisera. Na spomen svog tragično preminulog trenera Piter Kartera, Rodžer i dan danas ne može da zaustavi suze. Ovaj Australijanac oblikovao je karijeru Švajcarca na startu. On je najzaslužniji što je Rodžer od nervoznog i nesigurnog momka postao nepobediva mašina.

Za bekhend kom se divi teniski svet zaslužan je upravo Karter. On je nagovorio Rodžera da umesto dvoručnog igra jednoručni, navodi “Kurir Sport”. Nažalost, njihova saradnja prekinuta je na samom usponu Federera ka vrhu, saobraćajnom nesrećom koja je veoma potresla tenisera 2002. godine.

A koliko ga i posle mnogo godina boli to što Pitera više nema dokaz je i inervju za CNN u kojem se Švajcarac iskreno rasplakao kada mu je novinarka postavila pitanje vezano za njegovog nekadašnjeg trenera.

– Piter je bio jako bitna osoba u mom životu, on me je naučio svemu. Zbog njega sam bio igrač kakav sam sada. Koliko mi samo fali. Nadam se da bi bio ponosan sa sve što sam postigao – rekao je Federer i zaplakao pred kamerama.

Roger Federer’s inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.

Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.

Our exclusive interview: https://t.co/AJM6UXgt6H pic.twitter.com/g9aiylaKy8

— CNN Sport (@cnnsport) January 7, 2019