Majka Boža Vreća nedavno je saznala da boluje od opake bolesti, a njen sin dao joj je vetar u leđa i svu potrebnu podršku, kako bi se hrabro borila protiv karcinoma.

Božo Vrećo sa verom u pozitivan ishod majku je ispratio u bolnicu, a sada je na “Instagramu” podelio lepe vesti.

– Samo da vam nešto kažem, moja Božićna želja se ispunila, majčica danas izašla iz bolnice, hrabra moja srna, umiljava se na mom ramenu. Poželela me, pa mi stiska ruku da vidim da je snažna, a ja je ljubim niz hodnike i kroz sve te liftove i lavirinte, poneka suza se otkotrlja al neka je, to duša sretna sija jer mi je živa i diše i šapuće i korača svojim hitrim svilenim korakom. Hvala svima vama, dobri moji, jer su i vaše molitve i dobre čiste misli uticale na to da je moja srna u mom, voljenom zagrljaju danas – napisao je Božo i dodao:

– Sve je lakše kad je doma, u našem gnezdu ljubavi! Bože Hvala Ti!

Majka Boža Vreća godinama je sinu predstavljala najveći oslonac i borila ga na putu ka uspehu. Ipak, sada je došlo vreme da se uloge zamene, pa je njen sin postao njena najveća podrška. Upravo to je i Božo napisao u jednom “Instagram” postu.

– Ja sam njena snaga, ona je moja i ta neraskidiva nit ljubavi je naša najjača iskra hrabrosti koju možemo imati… Saznali smo skoro da ima rak i sada se borimo, skupa i neustrašivo kao i do sada sa svime i znam da ćemo i tog “zlikovca” pobediti. Naša ljubav će ga oterati što dalje, život takav kakav jeste donosi i teške i radosne trenutke i dok je ljubavi biće još i života i radosti – napisao je on.

