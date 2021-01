Glumica Jelena Gavrilović, iako je na emotivnom planu konačno srećna i ispunjena, iza sebe ostavlja izuzetno tešku godinu. Iako o svom emotivnom partneru Dariu ne želi previše da priča u medijima, sreću nije mogla da sakrije. Zajedničke fotografije koje je objavljivala na “Instagramu” dokaz su da je konačno srela čoveka svog života.

– On ne želi da se eksponira medijski, nije momak koji se bavi ovim poslom. Nekako koliko god da bih ja nekada i možda želela da on bude tu, a biće prilike naravno, njemu je komotnije da bude sa strane. Kada je takva situacija, onda partner mora to da ispoštuje – rekla je Jelena prošle godine za domaće medije i priznala da priželjkuje da postane majka.

Na samom početku 2021. Jelena je priznala da je Božić dočekala mirna i spokojna jer su oko nje svi njeni članovi porodice, a to joj je najvažnije.

– Ja mogu samo da kažem jednu stvar, a to je da mi je drago što su svi članovi moje porodice na okupu. Jako sam ponosna na to – iskreno je istakla glumica za “Kurir” i navela da je prethodne godine vodila snažnu bitku za zdravlje svoje majke.

– Imala sam težak period pred sobom i mama mi je bila jako bolesna. I drago mi je da se i pored svega u važnim situacijama porodica nekako održi. Oko slavskog kolača, i kada je Božić porodica je neprocenjiva. Prošla godina će biti vrlo emotivna za mene. Ništa manje nego ostale, ali mi je jako drago da smo svi tu – zaključila je Jelena punog srca.

