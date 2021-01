Otac Seke Aleksić pre četiri godine preminuo je baš na Badnji dan. Pevačica je do poslednjeg momenta bila uz svog oca Milorada koji je preminuo u Loznici, a dirljivim rečima oprostila se tada od voljenog bića.

– Putuj sa anđelima, srculence moje! Kažu da samo posebni ljudi umiru na velike praznike… Moj voljeni tata Milorad imao je tu čast da dušu ispusti na Badnji dan. Na dan radosti kada se slavi Hristovo rođenje! Zauvek ću pamtiti tvoju pozitivnu energiju, razdraganost, veselost, raspevanost. Najviše si se radovao na dan moga rođenja i mami si rekao da ću ja biti tvoja pevačica. Istina, to sam i postala i niko nije bio srećniji od tebe kada si saznao da je pevanje moja ljubav! Zato, tata moj dragi, neću tugovati. Tvoj ovozemaljski život je završen jer si nastavio večni život, mnogo vredniji od ovoga! Radovaću se i pevati! Otišao si na najradosniji dan! Doživeo si da u krilu drziš svoje unuče, niko srećniji nije bio od tebe! Neka ti je večna slava, dušo moja! Tvoja ponosna ćerka – poruka je koju je Seka pre četiri godine uputila svom ocu.

Kako Veljko i Seka veoma poštuju praznike, i kako su njihovi sinovi Jakov i Jovan sve veći, pevačica se potrudila da čarolija ponovo bude u njihovom domu na ovaj dan. Uspomenu na oca zauvek će nositi u svom srcu, a svakom narednom Badnjem danu raduje se sve više.

– Mi smo spremni i čekamo Božić – napisala je Seka na svom “Instagram” profilu i pokazala bajkovitu dekoraciju stola za kojim je porodica večerala.

Seka Aleksić Badnji dan veoma voli, pa se potrudila da svaki detalj bude besprekoran i da odiše toplinom.

– Dan koji sa radošću iščekujem je Božić. To je poseban praznik, praznik porodice, kada su najmiliji na okupu, simbol rađanja novog života, praznik dece, porodice… Svake godine postim četrdesetodnevni post koji se završava Božićem. Smatram da se post ne svodi samo na konzumiranje određene hrane, ima svoje dve strane, a to su duhovna i telesna. Svodi se na to da u svojim dušama nađemo mir. Da na dobro mislimo i da dobre stvari radimo, čime naučimo da tako treba da idemo kroz čitav život, a ne samo u danima posta – napisala je Seka svojevremeno na svom blogu.