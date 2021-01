Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić u novogodišnjoj noći doživeli su veliki stres. Umesto da uživaju u toplini porodičnog doma, Milutin je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja morao da bude hospitalizovan. Urađeni su testovi na korona virus, rezultat je bio negativan, ali je zbog lošeg nalaza na plućima Mrkonjić, ipak, zadržan u bolnici. Na svu sreću, veoma brzo je pušten kući i to baš u pravom momentu, da sa svojom voljenom Anom proslavi Badnji dan i Božić.

Srećnija nego ikada, Ana se oglasila i na svom “Instagramu” i objavila prvu zajedniknu fotografiju posle izlaska Milutina iz bolnice.

– Mili moji, hvala na porukama podrške i brizi za nas. Milutin je došao kući iz bolnice i odlično se oseća. Zajedno čekamo Badnjak i Božić te je moja jedina i najveća novogodišnja želja upravo ispunjena. Svima vama želim ovakav susret i sreću koju večeras osećam. Jer, kako ono pesma kaže; “Šta sam to imao od života? Nečiju kosu, nečiju ruku, jedno srce ustreptalo. I dva tri osmeha tiha i prosta. Sve je to ponekad tako malo. Sve je to, videćeš, sasvim dosta – napisala je Ana. Ona je otkrila da se njen partner sada oseća dobro i praznike će zajedno dočekati kod kuće.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ana Bekuta (@anabekuta1)

– Srećna sam što je Milutin ponovo kod kuće. Dobro se oseća što je najbitnije, a lekari su konstatovali da je njegovo zdravlje dobro i da može da napusti bolnicu. Sada se nalazi kod kuće i raduje me što ćemo praznike dočekati zajedno u toplini porodičnog doma – rekla je Bekuta za “Blic”, koja izuzetno voli Božić.

– Brinem o Milutinu, izašao je iz bolnice, dobro smo, hvala Bogu. Sada smo završili ručak, malo sam i ja umorna, nemam nešto snage, ustala sam jutros u pola osam, kako bih sve pripremila za danas i sutra… Završili smo i predbožićne pripreme, danas smo spremali posni ručak, ručali i seli da predahnemo – rekla je Ana i dodala da joj se ispunila novogodišnja želja:

– Milutin je danas samo pasulj jeo, brinem se oko njega koliko god mogu. Brinem, trudim se i dobro je, najbitnije je da nema temperaturu sada. Meni se ispunila novogodišnja želja, da za božićne praznike budem sa mojim Milutinom – poručila je Bekuta za “Pink.rs”.

– Mene svaki veći praznik vezuje za detinjstvo. Sećam se da je u mojoj porodici baka, očeva majka, bila zadužena za poštovanje običaja. Na jutarnjoj službi učili smo da recitujemo crkvene pesmice, pa smo dobijali bombone za to. To je bilo šezdesetih godina, Srbija je tada bila poprilično siromašno društvo, ali naša crkva je uvek nalazila način da na velike praznike obraduje decu slatkišima – zaključila je Ana.