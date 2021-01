Voditelj Filip Čukanović sve do sada u medijima nije komentarisao odnos sa, do skoro, kolegama iz iste kuće – Jovanom Joksimović i Srđanom Predojevićem. Nagađalo se da više nisu u kontaktu i da se ne čuju ni telefonom. Filip je odgovarajući na pitanja u “Blic poligrafu” priznao šta je od svega što su mediji prenosili tačno. On je na pitanje da li smatra da ga kolege generalno ne vole, dao realan odgovor.

– Hajde da kažem, da. Ima koji me ne vole, ali ima onih koji me vole. Šta god da odgovorim na ovo, biće pogrešno – iskren je Filip.

Na pitanje da li se mesecima nije čuo sa Jovanom Joksimović i Srđanom Predojevićem, odgovorio je potvrdno.

– Je l’ mogu da tražim skočka na ovo pitanje? Da, logično je. Mislim da nema potrebe da se obrazlaže zašto – rekao je Filip i otkrio da mu nije krivo što se nije čuo s njima.

– Voleo bih možda da je situacija drugačija, ali to ne zavisi od mene – rekao je Filip i naveo da je istina da su ga Jovana i Srđan posle odlaska sa Tv “Prva” otpratili sa “Instagrama”.

