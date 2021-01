Pevačica Rada Manojlović tokom 2020. godine povukla se u ilegalu. Iako zbog virusa korona nije nastupala, niti se pojavljivala u televizijskim emisijama, pevačica je imala još jedan veliki i bolan razlog. Naime, tragedija koja je zadesila njenu porodicu sredinom prošle godine, Manojlovićevu je načisto dotukla. Bez majke je ostala veoma mlada, a sada je bolest uzela i još jednu osobu koja je Radi u životu bila sve.

– Nažalost, zbog porodične tragedije koja me je zadesila, da je sreće pa da 2020. godinu pamtim samo po koroni. Sredinom godine preminula nam je nana, baka po majci. Sestra i ja smo za nju bile enormno vezane i ona je bila najvaznija ženska figura u nasem životu, posle mamine smrti. Bila nam je oslonac i zamena za mamu 16 godina. Tako da smo to baš teško podnele i dosta se povukle. Kao što vidite i po meni i po mom učešću u javnom životu i medijskim istupima. Jednostavno, to me je jako poremetilo emotivno i ništa što se dešava oko mene mi nije bilo važno. A kamoli neki novinski članci i komentari raznih ličnosti. Pa čak ni korona. Prijalo mi je da se povučem od svega – izjavila je Rada za “Kurir” i dodala da je ipak optimista po pitanju odvijanja buduće situacije sa koronom.

– Ipak, kao što rekoh, život ide dalje i uvek ima razloga i energije za osmeh, ljubav, sreću, uspeh i nove pobede. Svima želim srećniju i uspešniju Novu 2021. godinu. Želim svima da budu jaki, zdravi, da čuvaju i vole i sebe i svoje bližnje. Da se ohrabruju, da ne padaju pod uticaj loših vesti. Da se sklanjaju maksimalno i od loših vesti i od loših ljudi, da se drže sebe i svoje porodice, ljudi koji im žele dobro, da se smeju, gledaju dobre filmove, serije, čitaju zanimljive knjige, bilo šta što će im nahraniti i ojačati duh.

Jer, na kraju balade, mi smo sami krojači svoje sreće. Istina je da nas život stavlja u razne situacije, ali mi biramo način na koji ćemo se izboriti sa tim. Ne može ti niko ništa ako ga ne pustiš. Zato svima želim glavu gore, osmeh na lice i idemo dalje – zaključila je pevačica Rada Manojlović.