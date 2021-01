Marina Tucaković iza sebe polako ostavlja godine borbe sa opakom bolešću, a sada je na veliku radost fanova objavila prelepe vesti. Uprkos svim lomovima koje je doživela poslednjih godina, Marina je lek pronalazila u radu i pisanju. Njene pesme doživljavale su neverovatan uspeh, a brojni pevači sve bi dali da im Marina uradi veliki hit. Ovih dana ona vredno radi na velikom projektu, a u pitanju je novi album Svetlane Cece Ražnatović. Ceca planira da album objavi na svoj rođendan14. juna, a Marina je sada lepe vesti potvrdila.

– Ono što mogu da kažem da se album sprema, čekam muziku, pa da počnem sa pisanjem tekstova. Uželela sam se posla premda sam zbog bolesti bila sprečena da radim ono što volim. Ceca je još prošle godine htela da pokrene rad na albumu, ali moje zdravstveno stanje to nije dozvoljavalo. Tako da je album bio odložen do daljnjeg. Ceca je, naravno, kao moja prijateljica to razumela i bilo joj je važno samo da budem dobro – rekla je Marina Tucaković za “Objektiv# i dodala:

– Reći ću vam samo da će album biti u Cecinom dobro poznatom maniru. Naravno, biće i iznenađenja, ali ne mogu da vam kažem kada će tačno biti objavljen. Vidite i sami kakvo je stanje povodom pandemije korona virusa, tako da zaista ne bih ništa da prejudiciram. Ali znam da je Cecina želja da on bude objavljen za njen rođendan 14. juna.