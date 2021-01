Poznati pevač Predrag Živković Tozovac izgovorio je sudbonosno “da” u svojoj 84. godini. Kako prenose domaći mediji Tozovac se oženio poslednjeg dana 2020. godine. Pevač je stao na “ludi kamen” u četvrtak 31. decembra, sa svojom životnom saputnicom Emilijom Mimom.

Slavni pevač i Mima rešili su da potpišu čuveni papir nakon 40 godina ljubavi i zajedničkog života. Svega nekoliko ljudi prisustvovalo je venčanju, a slavlje nije moglo da prođe bez malo muzike i harmonike.

– Posle 40.god ljubavi Moja Mima i kralj muzike Dragan Tozovac – uz fotografiju mladenaca na “Instagramu” napisala je njihova prijateljica Biljana. Prijatelji su Tozovcu pevali “Podignimo uvis čaše, Toza se ženi”.

– Moja žena, smem da kažem moja žena i sa pravom kažem žena zato što je”prava žena i zato što sam sa njom bezmalo proveo pola života. Ona je veoma strpljiva, ona je dobra majka, dobar drug, ima i unuku, pa je i dobra bakica. Ali pre svega, meni je bila baš prijatelj i potpora u životu. Ja sam Vodolija, a ona ne može sama. Jednom sam sanjao da je umrla. Pa sam joj rekao, grleći njen sanduk, kukajući na glas u snu: “Zašto me ostavi, s kim ja sad da živim”. Pazite, to je najiskrenija rečenica koju u snu čovek kaže. Tako da sam joj tad najlepšu ljubavnu pesmu rekao – rekao je ranije Tozovac za “Blic” i dodao:

– Mima je moja prava ljubav i moj izbor. Naš odnos je više od ljubavi. Ljubav bih opisao kao kratkotrajnu bolest. Mi smo u najlepšoj fazi jer smo postali prijatelji koji ne mogu jedno bez drugog. Ljubav nema veze s godinama.

Videvši napise u medijima, Tozovac se oglasio i demantovao da se oženio.

– Ja bih to objavio, nije… Ne volim to tako anonimno da objavljujem. Ja planiram nešto vrlo lepo uskoro. Bićete obavešteni sigurno, to će biti javno – rekao je Tozovac za “Pink.rs”.

Ipak, ćerka njegove partnerke na Instagramu je objavila video snimak na kojem je napisala da su se njih dvoje venčali, te da je veselje upravo u tu čast.

– Moja mama… Kralj Tozovac, i moja Sanja. Veselo, kakvi su i oni i kako treba dabude posle venčanja – napisala je Biljana.