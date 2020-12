Porodica Vlada Divca danas je posebno srećna i radosna, jer se u njihovom domu pred novogodišnje praznike obeležava još jedan važan datum. Naime, supruga našeg proslavljenog košarkaša, Snežana, danas slavi svoj rođendan. Naslednci poznatog para, sinovi Luka i Matija i ćerka Petra, sa oduševljenjem uvek čekaju mamin rođendan, jer se tada svi okupljaju u porodičnom domu u Americi.

Ove godine, usvojena ćerka Vlada i Ane Divac, objavila je na svom “Instagram” profilu fotografiju majke i uputila joj emotivnu čestitku

– Značenje pojma majka nikada nisam u potpunosti razumela, jer sama nisam majka. Ono što shvatam je bezuslovna ljubav koju pružaš, beskrajni smeh, rame na kome uvek mogu da se isplačem, znanje koje nikad ne prestaješ da deliš i lekcije koje uvek držiš. Volim te i srećan rođendan, mama! – napisala je Petra, koju je porodica Divac usvojila kada je bila šestomesečna beba.

Porodica Vlada Divca Petri je tokom odrastanja pružila mnogo ljubavi, podrške i pažnje. Danas, kada je izrasla u prelepu mladu damu, živi na relaciji Amerika – Srbija i u živa u poslu kojim se bavi. Petra se okrenula najpopularnijem zanimanju novog doba i otvorila je svoj blog. Međutim, dok druge devojke pišu o modnim i “beauty” savetima, Petra je odlučila da progovori o mnogo važnijim temama.

– Ljudi me često pitaju kako je to imati dve mame i dva oca. Nemam po dva roditelja, imam samo moju mamu i mog tatu. Ljude koji su me odgajili i učinili da postanem nezavisna, inteligentna i jaka devojka. Zatim, imam i biološku majku, ženu koja me je rodila i kojoj ću biti večno zahvalna za to što sam danas okružena pravim ljudima. Ne znam ništa o ženi koja me je rodila, a ni o mom biološkom ocu i nisam u kontaktu sa njima. Volela bih da ih upoznam jednog dana, ali mi se ne žuri. Često mi kroz glavu prolaze pitanja da li ličim na nekoga od njih dvoje i imam li neke njihove osobine – napisala je nedavno na svom blogu Petra i istakla koliko je srećna što su baš Vlade i Snežana odabrali nju i ulepšali joj život.

