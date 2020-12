Ove godine više nego ranije moramo biti solidarni i misliti jedni na druge. U tom duhu, kompanija NIS i njeni zaposleni obradovali su decu iz prihvatilišta u Beogradu kojima su uručeni personalizovani paketići sa obućom, odećom i sredstvima za higijenu, kao i paketići sa slatkišima, koje su prikupili i pakovali zaposleni NIS-a.

Svečanoj dodeli prisustvovali su Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Grada Beograda, Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora NIS-a i direktor Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije, Nataša Stanisavljević, sekretar Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda, kao i predstavnici prihvatilišta.

Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora kompanije NIS i direktor Funkcije za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije izjavio je da je kompanija opredeljena da ulaže i pomaže onima kojima je pomoć najpotrebnija.

– Ova godina bila je izazov za sve nas, ali nas je u isto vreme naučila da moramo da budemo solidarni i da mislimo na druge, pogotovu na one kojima je pomoć najpotrebnija. Kao društveno odgovorna kompanija, pomogli smo u skladu sa našim mogućnostima, i to ne samo u glavnom gradu, već i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i drugim gradovima. Ove paketiće pakovali su naši zaposleni, i to je za nas veliko zadovoljstvo – mogućnost da pomognemo kategoriji stanovništva za koju je potrebna posebna briga. Istakao bih da naša saradnja sa gradom Beogradom u okviru društveno odgovornog poslovanja traje već 11 godina i ona će se i u narednom periodu nastaviti – rekao je Smirnov.

Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, naveo je značaj ulaganja kompanije NIS u zajednicu i to što je u vreme ekonomske krize deo svoje zarade izdvojila kako bi pomogla onima kojima je pomoć najpotrebnija.

– Kada teške godine nastupe, tada je solidarnost potrebnija više nego ikad. Upravo zato se zahvaljujem kompaniji NIS na tome što je dobar partner Grada Beograda i što su njeni zaposleni odlučili da obraduju mališane iz Prihvatilišta. To su deca kojima je potrebna posebna pomoć i koja se nažalost suočavaju sa nimalo lakim problemima za koje nisu kriva. Kompanija NIS ima sa Gradom Beogradom zajednički program u okviru kojeg se finansiraju projekti društvene odgovornosti i svake godine se izdvaja oko 20 miliona dinara. Pored toga, NIS je kompanija koja nas nikada nije odbila kada je trebalo uraditi bilo šta iz oblasti socijalne zaštite – poručio je Vesić.

Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu, zahvalila je kompaniji NIS na dugogodišnjoj uspešnoj saradnji u ime Sekretarijata na čijem je čelu.

– Deca su bila, i ostaće i u narednoj godini, prioritet kada je u pitanju socijalna politika Grada Beograda. Ono što će obeležiti i narednu godinu jeste pomoć onima kojima je pomoć najpotrebnija – istakla je Stanisavljević.

Danijela Stajković, direktorka Prihvatilišta za decu Beograda zahvalila je kompaniji NIS u svoje, i u ime mališana koji su korisnici usluga Prihvatilišta.

– Grad Beograd godinama unazad brine o deci iz Prihvatilišta što najbolje ilustruje činjenica da prethodnih deset meseci nijedno dete i nijedan zaposleni nije bio zaražen korona virusom. Deci je bilo uskraćeno mnogo toga, poput slobode kretanja, pa je nama bilo važno da pažnju posvetimo njihovom unutrašnjem životu. Ono što je kompanija NIS danas uradila – personalizovala paketiće za svako dete znači da će svako dete dobiti ono što je poželelo lično za sebe, i na taj način, imati osećaj da je Deda Mraz razmišljao baš o njemu preko kompanije NIS -poručila je Stajković.

U godini u kojoj je gotovo sva pažnja usmerena isključivo na borbu protiv pandemije, kompanija NIS je pored mnogobrojnih donacija zdravstvenim ustanovama u Srbiji, u saradnji sa zaposlenima, obezbedila i paketiće za decu u prihvatilištima u Kragujevcu i Novom Sadu, kao i u osnovnim i srednjim školama za decu sa razvojnim smetnjama u Beogradu, Pančevu i Nišu. Na ovaj način kompanija je nastavila tradiciju podele personalizovanih novogodišnjih paketića. Pod sloganom „Budućnost na delu“ NIS već godinama pomaže zajednicu, a samo u grad Beograd kroz različite društveno odgovorne projekte, kompanija je uložila oko 470 miliona dinara.