Porodica Kojić iza sebe ostavlja prilično stresnu godinu, a prava istina o odnosu Severine i Igora kao da nikako izađe na videlo. Pisalo se i nagađalo da su u svađi, da je njihov brak doživeo krah zbog prevare i da je razvod konačna stvar. Da li je svako krenuo svojim putem i šta se među supružnicima, zaista, dešava otkrio je Dragan Kojić Keba.

– Novogodišnje praznike ću provesti kod kuće, ali sumnjam da će cela moja porodica biti na okupu. Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam šta se u njihovom braku događa. Ne pričam s njima! Niti se trebam mešati u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obaveza, pa često nije kod kuće. Ne znam šta je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj. Ne znam da li planira dolaziti u skorije vreme, ali to je njena stvar – odgovorio je Severinin svekar za “Srpski telegraf”.

Na pitanje hoće li bračni par provesti Božić zajedno i hoće li biti sa porodicom u Beogradu Keba je odogovorio:

– Moj sin i snajka imaju svoj život. Njih morate pitati hoće li u Beogradu biti za praznike. Ne mogu odgovarati umesto njih jer svakako nisam dobro upućen. Ne znam ni ja.

A ako je suditi po Severinim objavama na “Instagramu”, izgleda da porodica Kojić još dugo neće biti na okupu. Pevačica je srećnija nego ikada vraćati u Srbiju, jer je konačno srećna. Njena najveća ljubav – sin Aleksandar je uz nju i zajedno su proveli katolički Božić.

– Sinoć kad smo išli da spavamo, samo je prošaptao: “Ti si najbolja mama na svetu” Srećan Božić svima – poručila je pre nekoliko dana presrećna Severina.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Severina (@severina)