Nikolija Jovanović ima mlađu sestru Teodoru, koja je izuzetna lepotica. Pevačica sa svojom sestrom po ocu u Novoj godini, otpočeće novo životno poglavlje. Naime, Nikolija Jovanović pokreće novi biznis, a u realizaciji te ideje, učestvuje i njena sestra Teodora.

Naime, sestra i ona pokrenuće svoj modni brend, tako da pevačica neće biti besposlena, čak iako neće nastupati, usled pandemije korona virusa.

– Dugo sam razmišljala o tome, ali nisam imala vremena za to. Još jedna od prednosti pandemije korona virusa je što sam imala vremena da se posvetim tome. Sestra studira međunarodni biznis, koji sam i ja završila, tako da je pomogla oko operativnog dela, dok sam ja bila zadužena za kreativni – rekla je Nikolija.

– Mislim da smo dobra kombinacija za sada i za ubuduće. Napravile smo dva modela trenerki i jedan top, ali biće svega. Krenula sam u sve to stidljivo u mojoj glavi, ali onda sam videla da su mogućnosti ogromne i jedva čekam da izbacim nove modele, kao i kolekciju proleće/leto – ispričala je pevačica za “Telegraf Jetset”.

Nikolija Jovanović pokreće novi biznis, a ima i izuzetno dobru taktiku i razrađen poslovni plan, pa verujemo da će uspeh njenog brenda biti podjednak onom koji u muzičkom svetu postiže svaki njen hit.

– Namerno nisam krenula sa mnogo proizvoda, htela sam da vidim prvo kako će to da ide. Estetski mi je to što sam napravila bilo ono što bih ja u tom trenutku nosila. Ko me zna, zna da ja u trenerkama živim, a ponekad i nastupam. Za početak ću da prodajem odeću samo onlajn, a za butik ćemo da vidimo dogodine – zaključila je Nikolija.