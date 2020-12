Od kada se povukao iz javnog posla, Boba Živojinović retko govori za medije, ipak sada je želeo da godinu završi pričom o onome što je za njega najvrednije – ljubav sa suprugom Brenom, duga gotovo tri decenije.

– I danas traje naša velika ljubav i sve ono što smo osetili u trenu kada smo se videli. Naša današnja zaljubljenost je prelepa. Ne znam koliko ljudi može da se pohvali ovim čime ja mogu: godine koje su iza mene i Brene nisu važne jer ljubav nikad ne može da zamre ako je prava i ako se održava na dobar način. Kada je ljubav u pitanju, isto je kao na početku, čak je i kvalitetnije i drugačije danas. Što se tiče strasti, ona je u početku uvek jaka, ali i danas traje. Normalno je da iz prve mladalačke strasti posle prelazite u neki novi nivo koji je mnogo kvalitetniji, sažetiji i lepši. Posle toliko godina zajedničke ljubavi, strasti i poštovanja, postajete mnogo jača ličnost, ona koja ima veliko iskustvo, zrelost, trezvenost, s drugačijim gledanjem na život.

S obzirom da je sa Brenom tri decenije, Boba otkriva da je u braku bilo izazova, ali da su on i Brena uvek pronalazili način da im odole.

View this post on Instagram A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa)

– Brena i ja smo vrlo jake ličnosti. Upoznali smo se 1987. i zajedno smo 33 godine. Prošli smo sve u životu i imali smo dve potpuno različite karijere, koje nemaju nikakve veze jedna s drugom. Ja sam imao turnire svuda po svetu, a ona je imala koncerte po svim balkanskim zemljama. Najveći uspeh je bio to što smo opstali u takvim okolnostima, ali to je ljubav i osećaj da je taj neko baš za tebe, i da je to ono pravo. Iste noći kada sam je upoznao rekao sam da ću da se oženiti njom, i to se i desilo. Posle toga su došla deca i porodica. To je kruna našeg uspeha. Sa Stefanom, Viktorom, Filipom, i sada sa snajom Aleksandrom i uz unuka, znamo da je to zajedništvo nešto najbolje što postoji. Mi kao porodica pazimo, cenimo i volimo naše zajedništvo. Uz to idu i naše karijere. Nismo se zaustavili na onim primarnim delatnostima koje smo obavljali, već smo napravili životnu nadgradnju, i Brena i ja. Zajedno.

Boba u razgovoru za “Story” ističe da su njegov najveći pokretač i podsticaj za uspeh Brena i njihova deca.

– Jesu, apsolutno. Uspeh roditelja je da vas deca nadgrade jednog dana. Baš kao što smo Brena i ja napravili naše uspehe. A svi znamo da nije lako biti dete Brene i Bobe, to sve nosi teret. Mi smo normalna porodica i deca to znaju. Ali opet, kada izađu negde, oni su medijski izloženi jer takav je naš život. Stefan i Filip su završili prestižne fakultete u Americi, pohađali su i američku školu ovde, kao i Viktor. On je krenuo drugim putem, završio je u Srbiji fakultet, ali se otisnuo u svoje poslovne vode. Evo, baš pre neki dan sam pročitao da Brena i ja već dugo radimo ono što Viktor sad radi – vlasnik je kompanije za čišćenje. To uopšte nije istina. To je njegova ideja koja nema veze s nama.

View this post on Instagram A post shared by Lepa Brena (@lepabrenaa)

Mi nikada ne komentarišemo neistine koje osvanu o nama. Čak ni kada naprave od nas nešto što nismo. Šta treba da radim? Jedino mi ostaje da angažujem neku PR agenciju, da se bavim time, da sedim svaki dan i dajem intervjue i pravdam se nekome, kao i da pričam ko sam i šta sam. Da li sam ja muž Lepe Brene? Jesam, ali sam isto čovek koji je napravio mnogo firmi. Ponosan sam na to i to ne može niko da mi oduzme.