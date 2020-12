Mnogo je opcija koje treba uzeti u obzir kada tražite mesto za život. Da li više vam više leži urbano okruženje ili mirnije susedstvo? Da li se potencijalni stan uklapa uz vaš životni stil? Da li želite dodatne sadržaje poput teretane ili bazena ili vam je važno da uvek možete da računate na slobodno parking mesto? Učestvujte u našem kvizu i saznajte kako izgleda dom krojen baš po vašoj meri.

Prilikom kupovine stana najvažnije mi je: a) Da lokacija bude atraktivna, u centru svih gradskih dešavanja. b) Dobra arhitektura, odličan raspored prostorija i obilje prirodnog svetla c) Isplativost investicije – šta osim kvadrature dugoročno dobijam kupovinom.

Bitno mi je da unutrašnje uređenja stana bude: a) Funkcionalno i minimalističko, preferiram aktivan životni stil b) Moderno i praktično – da mogu da transformišem prostor i u home office i u walk-in c) Da već sa vrata pruža osećaj prostranosti, komfora i topline doma.

Jedan detalj razlikuje zgradu u kojoj se nalazi stan mojih snova od ostalih, a to je: a) Osećaj da sam na savršenom odmoru. b) Sopstveno dvorište ili prostrana terasa. c) Privatni parking povezan sa liftom i vrtić u okviru zgrade.

Želim da živim u kraju koji mi pruža: a) Dobar izbor mesta za ručak, izlazak, šoping, druženje.

b) Dostupnost i raznovrsnost sadržaja za rekreaciju. c) Sigurnost i uštedu vremena.

Najviše odgovora pod A

Za vas je savršen život beskonačna sloboda i mogućnost uživanja u omiljenim sadržajima i dešavanjima u gradu. Svoju luku vidite tamo gde je ugođaj pretvoren u svakodnevicu, a hedonizam utkan u svaku sekundu postojanja. Visoko cenite svoju samostalnost i spremni ste da sledite svoje snove. Od životnog prostora prvenstveno očekujete da bude savremeno osmišljen i uređen, tako da podržava vaš dinamičan stil života i osećaj večitog odmora koji nikada ne prestaje. Da upotpunjuje vaš unutrašnji utisak da je život fantastično i uzbudljivo putovanje, na kom odsedate u luksuznom hotelu u centru grada. Vaš idealan stan je onaj koji se nalazi na najekskluzivnijoj adresu u gradu. On je sofisticirano dekorisan i predstavlja savršenu kombinaciju hotelskih sadržaja i intime sopstvenog doma. Istražite brendirane St. Regis stanove u okviru Belgrade Waterfront-a, jer ćete ovde naći dom kakav zaslužujete.

Najviše odgovora pod B

Smatrate da izbor životnog prostora govori mnogo o ljudima, odražava njihov karakter, navike i očekivanja. Bilo da se u svom budućem stanu zamišljate samostalno, sa ljubimcem, partnerom ili cimerom, važan vam je osećaj da delite viziju budućnosti. Raspored i uređenje u stanu treba da omogućavaju potpunu personalizaciju prostora. Lokacija vam je izuzetno bitna, da biste bili povezani sa mestima ključnih dešavanja u gradu, mogli da vodite zdrav i ekološki osvešćen život i ostanete u kontaktu s prirodom. Za vas je idealno rešenje savremeno uređen stan u kompleksu BW Simfonija, čiji će veliki prozori i i pogledi na neke od gradskih znamenitosti učiniti da se zaista osećate kao da je vaše okruženje deo vašeg doma. Bonus poen – do gastronomskih, zabavnih ili sportskih sadržaja na Sava Promenadi deli vas ni minut šetnje.

Najviše odgovora pod C

Kada razmišljate o kupovini stana iz snova, vi razmišljate u množini. Kako se najznačajniji trenuci za svaku porodicu dešavaju kod kuće, stan vaših snova je dovoljno prostran, prozračan i organizovan tako da pruža maksimalnu slobodu i komfor doma svakom članu, u svakoj fazi života. Očekujete da kraj u kom se on nalazi odgovara na maksimalan raspon potreba svakog člana vaše porodice, ili one koju ćete u budućnosti imati: raznovrsne prodavnice, blizina vrtića, restorana, glavnih saobraćajnica, starog gradskog jezgra, dovoljno zelenila, prostora za rekreaciju, a sve to, po mogućstvu, na pešačkoj distanci. Odgovor na Vaša postojeća i buduća očekivanja jeste dvosoban ili trosoban stan u zgradi BW Quartet, u Park Distriktu Belgrade Waterfront-a. Uz Savski park i na samo dva minuta šetnje do rekonstruisanog Savskog trga, ova osmospratnica projektovana je da budućim stanarima pruži komforan život u modernom okruženju, uz dašak starog duha grada.