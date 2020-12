Tijana Dapčević, iako je srećna i uspunjena što je sa svojom porodicom, priznaje da joj je korona potpuno promenila život. Nastupa nema, a o koncertima ne može ni da razmišlja.

– Znate li vi ljudi koliko se nama peva? Pre neko veče sam kod kuće sa dvoje prijatelja „odvrnula“ muziku i borili smo se ko će više i glasnije da peva. Mnogo smo se uželeli publike, scene, interakcije sa publikom – rekla je Tijana u emisiji „Kec na jedanaest“ na televiziji K1.

Pevačica je istakla da će ova Nova godina biti tek druga u prethodnih 20 godina koju će provesti kod kuće.

– Jedini put pre ovog bio je kada sam bila trudna. Imala sam stomak do zuba te zime. Vuk u februaru puni 12 godina, kao da se juče rodio! Inače je mnogo zanimljivo sada jer kada je dugo za kompjuterom ili s telefonom. Ja mu kažem ono standardno: mi smo u tvojim godinama bili stalno napolju i igrali se, i onda dobijem: Ne budi boomer. To znači nemoj da smaraš. A kada se kao danas ovako sredim i pokačim ove bedževe, onda mi kaže da sam cringe – otkrila je poznata pevačica Bošku i Aleksandri.

S obzirom na to da već neko vreme na „Instagramu“ objavljuje videe u kojima se vidi i njeno izvrsno kulinarsko umeće, Tijana je dala i sjajan savet.

– Ustanovila sam da je za kuvanje najvažnije biti kreativan i sve dobro pripremiti pre samog kuvanja, jer ako je tako, onda ne postoji nijedno jelo za koje je potrebno više do 15 minuta. Znam i da crtam i da slikam, i to sam otkrila. Znate li vi kakve ja slike imam? Samo mi je bezveze da o tome govorim ili da ističem da ne ispadne: Evo je ova, i to ume – rekla je u svom maniru, duhovito, Tijana.

Njena nova pesma, odnosno nova/stara, kako kaže, premijeru će imati 31. decembra popodne.

– Nije reč o mojoj pesmi, već o pesmi koju sam dobila u okviru projekta „Zvezde pevaju zvezde“ koji vodi Radio S. Ne mogu da vam otkrijem o kojoj pesmi je reč, jer premijera tek sledi, ali reći ću vam samo – zapala mi je najskuplja pesma! A moja pesma će izaći 3. februara, na moj rođendan. Imam je već dve godine i to je pesma Dejana Ivanovića koji je mnogo pesama uradio i Željku Joksimoviću. Sada je eto došlo vreme da je konačno i snimim – najavila je Tijana Dapčević.

