Frano i Milena Lasić pre tri nedelje postali su roditelji preslatkog dečaka, Nikolasa. Milena je prošla kroz težak period, bila je zaražena korona virusom, zbog čega neposredno posle porođaja nije mogla da viđa sina, a u isto vreme zaraženi su joj bili i otac i brat. Supruga Frana Lasića sada otkriva kako je podnela porođaj i kakvi su joj prvi dani sa sinom Nikolasom bili.

– Porođaj je srećom prošao u najboljem mogućem redu. Ipak, trudnoća i nije bila tako bajna. Naime, samo nekoliko dana pre porođaja shvatila sam kako sam izgubila čula mirisa i ukusa, baš sam se loše osećala, bolele su me kosti. Naravno, bila sam pozitivna na korona virus, iako smo se zaista pazili. Porodila sam se nekoliko dana kasnije carskim rezom i sina sam videla samo na minut, pre nego što su ga odveli. Bila sam smeštena na kovid odelenju, a u bolnici mi se u to vreme nalazio otac koji je, kao i brat, bio pozitivan. Bio je to pravi emocionalni “rollercoaster” – kaže supruga Frana Lasića za Story.hr.

Milena otkriva i kako se snašla u najlepšoj ulozi na svetu.

– Rekla bih da je Nikolas mirna beba. Naravno, bude tu i neprospavanih noći, muče ga i grčići, ali to je sve normalno i u svemu uživamo. Sve radimo zajedno, obaveze nismo podelili. Kada je jedno od nas umorno, drugo uskoči i tako funkcionišemo. Frane se, očekivano, u svemu dobro snašao, ali i meni svi kažu da sam se odlično snašla, kao da sam već kroz sve prolazila – kaže sa osmehom ona.

Supruga Frana Lasića osvrnula se i na negativne komentare na račun njenog supruga i njihovog braka. Naime, Milena je od Frana mlađa tri decenije, a mnogi sebi daju za pravo da komentarišu njihov brak, ne uzevši u obzir njihovu sreću i veliku ljubav.

– Susrela sam se sa raznim komentarima po društvenim mrežama. Mogu samo da kažem, mnogi mlađi muškarci bi sve dali da su u formi kao moj muž. Nije sve u fizičkom izgledu. Mi smo se našli na dubljem nivou, onom duhovnom, srećni smo i to mi je jedino bitno. Svima koji na to negativno gledaju samo bih poželela da i oni jednom ostvare takav odnos – ispričala je iskreno Milena i istakla da je Frane ne samo divan suprug već i otac njihovom Nikolasu, a da je njihova ljubav velika.