Glumicu Nadu Macanković uskoro ćemo imati prilike da gledamo u novom ostvarenju Zdravka Šotre, a njen nesporni talenat za glumu nasledio je i njen sin. Malo ko zna da je preslatki Milutin, sin Nade Macanković, već osvojio srca širokog auditorijuma kada se oprobao u ulozi Luke, Maraševog sina, u seriji „Južni vetar“.

‒ Moj sin sada je popularniji od mene, uloga Luke vinula ga je u zvezde. Sada svi traže da se fotografišu s njim. Prepoznaju ga na ulici i prilaze mu, naročito mlađe generacije. To me ne čudi s obzirom na ogroman uspeh „Južnog vetra“ ‒ kaže ponosna mama.

View this post on Instagram A post shared by Nada Janic Macankovic (@nadamacankovic)

Glumica otkriva da za Milutina ta vrsta pažnje predstavlja veliku zabavu.

‒ Kada mu neko priđe da se fotografišu, odmah ga pita: „Jesi me gledao u seriji?“ Otkako je naučio da se potpiše, voli da deli autograme, sve to mu je veoma zabavno ‒ kaže Nada za „Informer“.

Sin Nade Macanković je veoma lako odlučio da pođe maminim stopama, a ona otkriva kako je dobio ulogu u popularnoj seriji.

‒ Ljudi iz agencije koja je radila kasting videli su ga na „Instagramu“, gde često kačim njegove video-snimke. Pozvali su me i pitali da li bi došao na probu. Milutin je tada imao svega tri i po godine. Prvo nije hteo ni da čuje za to. Moj muž je tada rekao: „Ako on neće, javi ljudima da neće doći na kasting.“ Uzela sam telefon da ih pozovem, ali je Milutin u tom trenutku uzviknuo: „Mama, hoću da budem glumac!“

Glumica ističe da su Jovana Stojiljković i Miloš Biković bili divna podrška njenom sinu i da ih Milutin obožava. Mališan je vrlo siguran u sebe i tvrdi: „Biću bolji glumac od mame!“ Da li će nastaviti maminim stopama dok bude odrastao, ostaje da vidimo.