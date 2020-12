Ivana Stamenković Sindi prošla je kroz veoma težak period, bila je žrtva nasilja, a njen bivši suprug oduzeo joj je starateljska prava nad ćerkom Petrom. Za jednu majku to je najteži udarac, od koga rane zarastaju celog života. Ipak, za svoju Petru i njeno poverenje Ivana ne prestaje da se bori. Prilikom gostovanja u jednoj emisiji bivša članica grupe „Models“ otkrila je kroz šta je sve prošla i mnogo toga o bivšem mužu.

Naime, kada joj je bilo zaista teško, Ivana nije imala podršku državnih organa, koji bi je zaštitili, ne kao javnu ličnost, već kao ženu.

‒ Meni je to bio najteži period u životu. Ne volim ni da pričam o tome. Nije to bio samo šamar, mučno mi je da pričam o tome. Otišla sam u policiju, a oni su mi bukvalno rekli: „Što si ti došla ovde, normalno je da te muž tuče“. U to vreme zakon nije bio regulisan kao sada pa su mi čak rekli: „Ako hoćeš da prijaviš, idi prvo u Urgentni centar da ti snime povrede“. U sudu, kada sam došla da prijavim nasilje, pedeset puta su me pitali da li želim da povučem prijavu. Kao da sam ja kriva što je mene neko pretukao ‒ ispričala je prilikom gostovanja u emisiji „Sceniranje“.

‒ To se desilo dva puta. Posle prvog puta prekinula sam naš odnos. Drugi put se desilo kad mi više nismo bili zajedno. Ovo mi je vrlo grozna tema o kojoj ne želim da govorim. Ni da razmišljam, ni da pričam o tome ‒ ipak Ivana Stamenković o bivšem mužu govori kao o ocu svoje ćerke i trudi se da sa njim ostvari ma kakav odnos.

‒ Meni je žao što ni dan-danas ne možemo da nađemo zajednički jezik. Jednostavno, imamo problem sa komunikacijom, potpuno su nam suprotni stavovi. Meni je nezamislivo da muškarac želi da bude staratelj deteta i da zabranjuje majci da viđa dete, pogotovo žensko ‒ kaže. ‒ Sada Petru viđam nešto više nego što je to sud odredio, tako da pokušavamo da pronađemo neki zajednički jezik i nadam se da ćemo uspeti da naš odnos bude normalan, zarad deteta.

Ivana je otkrila da bivšem suprugu i njegovoj novoj porodici zaista želi sve najbolje:

‒ Mi i dan-danas nismo regulisali našu komunikaciju. Ja nastojim da to popravim, zbog Petre. Njegovoj novoj porodici želim sve najbolje, čak imam bolju komunikaciju sa njegovom novom ženom nego sa njim.