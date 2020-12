Pevačica Katarina Grujić već šest meseci je u srećnoj vezi sa fudbalerom Markom Gobeljićem. Iako je u početku vezu krila od javnosti, Kaća sada rado odgovara na pitanja o svojoj romansi. Nedavno je u jednom intervjuu otkrila kako je u početku želela da krije vezu samo iz jednog razloga.

‒ Niko nama nije zabranio da se javno pojavljujemo, niti smo morali da se krijemo. Kada uđeš u vezu, moraš da pustiš da prođe vreme da vidiš kako će se stvari odvijati, da li će to krenuti na ozbiljniji način. Hvala Bogu, od prvog dana nas dvoje funkcionišemo fantastično, ali ne volim da pričam o tome na samom početku veze. Prvo zbog zlih jezika, a drugo, i Marko i ja smo javne ličnosti pa ne želimo da skrećemo pažnju, što zbog njegovog posla, što zbog mog. On se nikada nije provlačio kroz „žutu štampu“ i čudno mu je sad sve ovo, nije navikao. Čim izađe nešto o nama, on dobije sto poruka ‒ iskrena je Kaća koja se, za razliku od Marka, već navikla na medijsku popularnost.

Kaća je često govorila da joj pojedine koleginice zavide na takvom dečku, a sada je otkrila i da li Marko dobija poruke od nekih od njih.

‒ Iskreno nisam čula, ali ne verujem da bi sad kada je on sa mnom bilo koja tako nešto uradila. Znaju mnogi da ja ne volim kad se neko meša i kada dira nešto moje, pogotovo kada je o privatnom životu reč. Mislim da nisu spremne da bilo šta naprave, nisam ja tako slatka ‒ kaže Kaća za „Star“.

Iako uživa u srećnoj vezi sa Markom, Katarina Grujić nema nameru da zbog njega odustane od karijere jer, kaže, ne želi da bude samo žena fudbalera.

‒ Već deset godina gradim karijeru i volim da kažu moje i njegovo ime, a ne da me nazivaju devojka fudbalera ili njega Kaćin dečko. Podržava me u potpunosti, voli što se bavim ovim poslom i ne verujem da bi mi ikad tražio da batalim pevanje. Ako krene ozbiljnija situacija, pa dođu brak, i deca, i sve ostalo, onda ćemo pričati, o tom potom. Ne volim da pričam unapred, možda se i ja jednog dana zasitim svega i poželim da se povučem i posvetim porodici.