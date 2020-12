Jedan od najvećih srpskih talenata, violinista i kreativni ambasador nacionalne platforme „Srbija stvara“ Stefan Milenković vratio se u Srbiju. Posle više decenija rada i usavršavanja u inostranstvu vratio se kako bi radio sa mladim muzičkim talentima.

Otkriva da je već neko vreme osećao potrebu da se vrati, a njena realizacija došla je kao rezultat ličnog i profesionalnog razvoja.

‒ Kada smo sebi postavljali neka najvažnija pitanja, u suštini smo uvek dolazili do zaključka da svi odgovori vode na isto mesto: povratak kući. To je rezultat lične, ali i profesionalne evolucije, realizacija vizije koju sam praktično oduvek imao, ali koja je jednostavno morala da sazri i dođe do kritične mase. Ali, kada smo konačno ušli u tu dinamičnu fazu donošenja odluka, to je bila nezaustavljiva bujica koja je zacementirala našu želju da se vratimo.

Ipak, Stefan ne krije da je i dolazak sina Nikole pojačao želju za povratkom u domovinu.

‒ Rođenje našeg sina Nikole u aprilu sigurno je doprinelo još većem osećaju da nema ništa važnije od porodice, i da mi jednostavno moramo da mu pružimo okruženje u kome će moći da raste u sistemu familije. Tako smo mi odrastali i smatramo da je najprirodnije da tako odrasta i Nikola. Uprkos svim tehnologijama danas koje nam omogućavaju da premošćujemo distancu i održavamo kontakt sa našim porodicama, apsolutno ništa ne može da zameni fizičku toplinu i energiju naših najbližih – a da bismo svi to zajedno iskusili, jedini odgovor je povratak u Srbiju. Kao dodatna „potvrda“ ovih naših osećanja, mada potvrda nije bila nužna, pandemijske restrikcije cirkulacije i kontakta sa drugim ljudskim bićima samo su više podvukle koliko je svaka lična ili profesionalna dimenzija suva i siromašnija ako je kontakt sa ljudima samo digitalan ‒ iskreno govori Stefan za „Kurir“.

Što se tiče poslovnih planova Stefan Milenković je otkrio da se pred njim nalazi veliki izazov, u koji se sa uživanjem upušta.

‒ Već dve godine sam kreativni ambasador nacionalne platforme „Srbija stvara“ i veoma lepo sarađujem sa njenim timom, u kabinetu predsednice Vlade Srbije, na realizaciji ciljeva ove inicijative: razvoju kreativnih industrija i afirmisanju vrednosti savremene Srbije ‒ kreativnosti, inovativnosti i originalnosti. Imamo lepe i velike planove za narednu godinu, pre svega u kontekstu osnaživanja i umrežavanja mladih talenata kojima Srbija obiluje.

‒ Iako trenutno vlada relativni vakuum zbog globalne pandemije, možda je važnije da ostanemo produktivni i kreativni. Tako da su sledeći koraci, pre svega, preuzimanje uloge umetničkog direktora nove koncertne dvorane u Novom Sadu, sa inauguracijom koncertom 13. januara 2021, a istovremeno i učestvovanje u inicijativama Novog Sada kao evropske prestonice kulture od 2022. godine.

Zatim, posvećivanje razvoju i osnaživanju violinske škole u Srbiji kroz praćenje i trening najtalentovanijih studenata, ali i usklađivanju najefektivnije strategije ka tom cilju sa našim fantastičnim profesorima violine. Pored toga, nadam se popuštanju mera koje se odnose na putovanja i održavanje koncerata, pa očekujem intenzivan povratak na scenu već od kasnog proleća, a onda definitivno preko leta i, naravno, od jeseni sa već zakazanim nastupima, festivalima i majstorskim radionicama. Naravno, sve ovo pod uslovom da je bezbedno.