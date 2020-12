Saša Kovačević ne krije da je srećan i ispunjen u vezi sa svojom izabranicom Zoranom Tasovac, koja u njegov život nije zakoračila sama. Naime, Zorana ima ćerkicu Iskru za koju Saša ne krije da mu je već nakon prvog susreta ukrala srce.

Njih dvoje provode sjajno vreme zajedno, a Saša Kovačević otac je poželeo da postane kada je osetio ljubav prema preslatkoj Iskri.

– Ponašam se kao pravi otac prema njoj, u svakom smislu. Ne vodim je baš u šoping, za to je zaslužna mama, ali mi ništa nije teško. Odavno sam spreman da postanem otac i biću najsrećniji kada se to bude i desilo. Verujem da kada se desi pravi trenutak, desiće se i to – rekao je Saša nedavno.

U poslednje vreme, zgodnom pevaču, sve češće postavljaju pitanja o braku sa Zoranom, a on kaže da mu je sada izuzetno lepo, dok će brak doći kada za to dođe trenutak.

“Story” – Uvek sam želeo da se ostvarim u ljubavi, želja mi je da zasnujem i porodicu, drago mi je što sam u tom smislu na dobrom putu. Lepi trenuci s pravim ljudima mnogo su važniji od toga šta je dobro za posao. Mogao sam i da prikrivam svoju vezu, prvih šest meseci tako i jeste bilo, ali nikada to nisam namerno radio – kaže on za

A na pitanje o tome, kada će srpski zavodni, Saša Kovačević postati otac, on je odgovorio da se već tako oseća i da u tome beskrajno uživa.

– Zaista se tako i osećam. Ona, naravno, ima svog oca i to je važno napomenuti, ali drago mi je što sam deo njenog života i što se tako lepo slažemo. Što se tiče mog deteta, ostvariću se, nadam se, uskoro i s te strane. Mi muškarci malo “zabušavamo”, stalno mislimo da je još rano i da ima vremena. Dosta kasnije sazrevamo od žena, imamo genetski kod koji nam pravi te oscilacije, ali moram priznati da verovatno i jesam spreman za taj životni korak – iskren je pevač.