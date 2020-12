Praznična tradicija veoma je važna za britansku kraljevsku porodicu, pa su za njih praznične pripreme počele još od prvog decembra. Sada su princ Vilijam i Kejt Midlton objavili svoju tradicionalnu božićnu fotografiju sa sinovima Džordžom i Luisom i zvezdom fotografije, princezom Šarlot.

U zimskim tonovima, džemperima i sa širokim osmesima, kraljevska porodica pozirala je u prirodnom ambijentu, a na njihovom instagramu, uz fotografiju su napisali:

– Vojvoda i vojvotkinja sa zadovoljstvom predstavljaju novu porodičnu fotografiju, koja će se naći na njihovoj ovogodišnjoj božićnjoj čestitki.

View this post on Instagram A post shared by SRĐAN PREDOJEVIĆ (@srdjan.predojevic)

Iako je cela porodica pokupila brojne simpatije, posebnu pažnju privukla je princeza Šarlot. Naime, svi su komentarisali sličnost petogodišnje princeze i njene prabake, kraljice Elizabete druge. Kako su brojni pratioci kraljevske porodice na “Instagramu” napisali, princeza ne samo da ima njene oči već i crte lica, pa je sličnost sa kraljicom neverovatna.

Princeza Šarlot, ne samo zbog toga, već i zbog svoje jedinstvene pojave u kraljesvkoj porodici, veoma je omiljena u javnosti, a nedavno se pisalo da bi baš ona mogla da promeni kraljičinu odluku o napuštanju prestola.

– Kraljica nije najsrećnija što mora da preda svoju vladavinu. Mislim da ona to ne želi, ali će doći do trenutka kada će monarhiju predati sinu. I kako će ga onda pogledati u oči i reći mu da neće biti kralj – pita se čuveni biograf Robert Džobson. Međutim, najnovije informacije navode da postoji još jedan razlog zbog koga Elizabeta II još uvek ne želi da ode sa trona, a on je britanska princeza Šarlot. Kako piše magazin “Marie Claire”, predaja krune bi zbog svega toga, ipak, mogla biti odložena.

Ćerka princa Vilijama i Kejt Midlton, četvrta je u redu za krunu i ujedno prva princeza čije se mesto u redu nije promenilo nakon što se rodio njen mlađi brat, princ Luis. Prema sporazumu iz 2011. godine, britanska princeza Šarlot je postala ravnopravna naslednica krune, što do tada nije bio slučaj.