Prinova u dom pevačice Maje Šuput stiže u martu, a ona i njen suprug Nenad Tatrinov oduševljeni su činjenicom da će uskoro postati roditelji. Pevačica Maja Šuput otkrila je pol bebe u šestom mesecu trudnoće, a ona i njen suprug nisu skrivali radost.

Maja Šuput otkrila pol bebe na veoma popularan način, pomoću “kutije iznenađenja”, a kada su iz nje izleteli plavi baloni, Maja i Nenad su se zagrlili, oduševljeni činjenicom da će dobiti sina.

Ovaj za njih izuzetno emotivan trenutak pevačica je podelila na svom “Instagramu”.

– Zanimljivo je to da smo od početka pandemije stalno razgovarali o tome kako bi sada bilo najbolje. Bio je lockdown, nema noćnog života, putovanja. Saznala sam jednog jutra kad smo kretali na more, početkom jula. Koliko god da ste vi u životu spremni i koliko god to želite, onaj dan kad to saznate jednostavno upadnete u stanje šoka. Zablokirala sam, bila sam sama ujutru kod kuće i samo sam zanemila. Tri dana trebalo mi je da shvatim da je to istina i stalno sam mislila da je to neki san. Čekala sam muža da dođe po mene i tih sat vremena koliko sam ga čekala mislila sam da ću poludeti od čekanja – ispričala je nedavno Maja za “Večernji.hr”.

View this post on Instagram A post shared by majasuput (@majasuput)

Maja uživa u svakom danu trudnoće, a nedavno je otkrila i da sa suprugom radi na ponovnom uređenju doma, a da će zadatak o osmišljavanju bebine sobe definitivno preuzeti na sebe i da će za svoju bebu stvoriti pravu bajku.