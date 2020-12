Raša Bukvić pojavio se u emisiji “Kec na jedanaest” i to prvi put posle spekulacija da se razveo od glumice Marije Bergam, a njegov izgled sve je iznenadio. Glumac se odlučio na drastičnu promenu imidža, a duga brada učinila je da na prvi pogled niste ni sigurni da li je to on. Na samom početku je otkrio čemu ovako velika promena imidža.

– Snimamo drugu sezonu serije „Besa“ i prema scenariju, ovako treba da izgledam. Morao sam da pustim bradu i mnogo me svrbi i golica, ali šta ću – rekao je Bukvić s osmehom.

Kada je reč o uspehu serije „Besa“, glumac je istakao da je reč prevashodno u pripremi.

– Znate, kada glumac stane pred kameru tu jako malo stvari može da se promeni. Najvažnije je ono što prethodi tom trenutku. A kada je reč o „Besi“ pedantna i dugoročna priprema koja mnogo košta je ključna. Isto mogu da kažem i za sitkom „Slučaj porodice Bošković“.

Veoma je zanimljivo i to da Raša zapravo, donedavno, uopšte nije voleo sitkome.

– Ponekad sam gledao seriju „Prijatelji“, i volim komedije, ali sitkom kao formu nisam gledao. Međutim, tek kada sam u jednom počeo da glumim, shvatio sam koliko je to zapravo ozbiljan proces i koliko je zahtevno glumiti u takvoj vrsti serije.

Bošku i Aleksandri otkrio je i koga smatra najboljim partnerom s kojim je do sada igrao.

– Nataša Marković je jedna životna radost i to će vam reći svako ko je s njom ikada popričao ili seo na kafu. Mogu slobodno da kažem da je ona najzahvalniji partner kojeg sam do sada imao. Ali, izdržati scene sa njom, kada ona krene sa svim njenim „izmišljotinama“ i ostati ozbiljan – e to je najteže. Biti s njom u kadru je prava šizofrenija – rekao je Bukvić s osmehom.

Poznati glumac istakao je i da je imao veliku sreću kada se vratio u Srbiju da je dobio tako velike i sjajne uloge kao što su one u „Besi“, „Boškovićima“ i „Senkama nad Balkanom“. Zato, iako je ova godina teška zbog epidemije, za većinu glumaca, on može da kaže da je bila plodna.

– Svi smo imali mnogo snimajućih dana i zaista nam je cela godina bila berićetna – rekao je Bukvić u emisiji „Kec na jedanaest“.