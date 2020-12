I u dom Snežane Dakić stigla je praznična euforija. Osim luksuznog i raskošnog enterijera, koji krasi oazu mira, voditeljke, sada je tu i jelka, koju je okitila njena ćerkica Laura.

Snežana je na svom “Instagramu” pokazala delić svog luksuznog doma, a fotografijom pored jelke, želela je da se obrati Deda Mrazu pre svih poželi novodogišnju želju.

– Dragi Deda Mraze. Želim da ti zahvalim na blagodetima koje mi je život pruzio: na ćerki Lauri, majci koja je živa i zdrava, porodici, na profesionalnim uspesima, na sreći koja me je do sada pratila, na dobrom zdravlju, na samoj sebi, na materijalnom blagostanju i na dobrim idejama koje me vuku dalje, na prijateljima i naklonosti znanih i neznanih. Bila je ovo godina velikih promena, strahova i suočavanja sa sobom.

Nadam se da nećeš dobiti covid 19 i da ćes nam doneti puno dobrog zdravlja i srece, novih prilika i pravilnih uvida. P.S. Laura je okitila jelku, ali ne voli da se slika. I znaš šta? Mislim da još uvek veruje u Deda Mraza – napisala je voditeljka u svom pismu.

Skromne želje voditeljka je poslala iz svog raskošnog doma, koji oduzima dah. Celokupnim enterijerom dominira barokni stil, a kombinacija crne i zlatne daje svemu lukzuzan izgled.

Voditeljka nekada čuvene emisije “Život u trendu” baš takav život i živi, a od “outfita” do dnevnog boravka, kod nje je sve u trendu i po poslednjoj modi.

