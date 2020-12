Dijeta Nataše Aksentijević – Iako je hrana njen “hobi” čvrsto je odlučila da u narednih pola godine smrša pedeset kilograma

Ćao, ovo sam ja, Nata, žena od preko sto kilograma. Svi koji imaju isti problem lažu ako izgovore „meni ne smeta“. Daću sve od sebe da smršam. To se ne žalim, to sam se pohvalila. Ako samo jednoj osobi bude lakše da sa mnom prolazi kroz istu borbu, za mene će to biti uspeh. Zanemarimo estetiku, o zdravlju je reč, privukla je pažnju Nataša Aksentijević objavom na „Instagramu“, uz koju je priložila i fotografiju u kupaćem kostimu, uz napomenu da joj je cilj da u narednih šest meseci izgubi pedeset kilograma. Imajući u vidu da je prethodnih godina isticala kako je zadovoljna u svojoj koži, interesovalo nas je šta se u međuvremenu desilo pa se odlučila na ovaj korak.

‒ Daleko od toga da sam postala nezadovoljna, ali osećam da mi kilogrami smetaju. Uvek sam bila izuzetno aktivna, nisam spadala u trome bucke. Preokret se desio oko četrdesetog rođendana. Nije problem što više nemam kondiciju da se stepenicama popnem na sedmi sprat, radi lift. Međutim, imam malu decu koja traže konstantnu pažnju. Priznajem, nemam snage da trčim za ćerkama, još manje da ih dvadeset puta spustim niz tobogan.

Osim toga, iako sam sada apsolutno zdrava, svesna sam da s godinama mogu da se jave problemi sa pritiskom, šećerom, holesterolom. Želim da to predupredim. Pomalo je počeo da me zamara i imperativ vitkog i zategnutnog tela. Na poslu sam doživela diskriminaciju tipa “ne možeš da igraš ovaj lik zato što ne izgledaš adekvatno”. Pri tom, u opisu uloge uopšte ne stoji da ta žena treba da bude zgodna. Ne znam, valjda publika insistira na tome da gleda dobre ženske noge.

Šta školovana glumica odgovori kada joj saopšte da ulogu ne može da dobije jer nije dovoljno zgodna, pitamo je.

‒ Ja kažem: “Važi, hvala. Prijatno i doviđenja.” Ko daje novac za projekat ima legitimno pravo da dobije ono što želi. Odavno sam se pomirila s tim da je u mojoj profesiji fizički izgled jako važan. Nije to ništa neobično, niti sam tako nešto jednom čula. Sad me zanima šta će se u mom životu promeniti kad budem i dobra “cica”, a ne samo duhovita i pametna žena. Baš da vidimo šta ambalaža može da donese, a šta da odnese.

Na šalu da bi možda mogla da joj donese promenu bračnog statusa, Nataša odgovara:

‒ Uočila sam trend da žena kad promeni lični opis, promeni i muža. Ipak, ubeđena sam da je to zato što je u startu napravila pogrešan izbor, a ne zbog toga što ima novo telo. Ja sam mom mužu privlačna kao na početku braka. Suština je da njega “radi” moja glava, a ne moje telo. Znatiželjna sam kako će reagovati poznanici, publika, pratioci na društvenim mrežama. Do sada sam čula samo reči podrške.

U Natašinom mentalitetu reč sujeta po svemu sudeći ne postoji. Malo koja žena bi pred celim svetom izjavila: “Moram da smršam pedeset kilograma”.

‒ Nemam šta da krijem. Hoću da skinem sa kičme osobu koju svuda nosim. I da mi neko pokloni dva džaka sa dvadeset kilograma moje omiljene čokolade, verovatno bih ih jednog dana ostavila kod kuće. To je ozbiljan teret…

